سياسة | دولي

نتنياهو  مصاب بالفتاق وسيخضع لعملية جراحية.. ووزير العدل يتولى مهامه في هذه الفترة 

31 - مارس - 2024

بنيامين نتنياهو

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القدس: ذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيخضع لعملية جراحية، اليوم الأحد، لعلاج فتاق اكتشفه أطباؤه.

وسيتم تخدير نتنياهو كلياً بعدما اكتشف الأطباء الفتاق “أثناء فحص دوري”.

وجاء في البيان: “خلال هذه الفترة، سيتولى نائب رئيس الوزراء ووزير العدل ياريف ليفين مهام رئيس الوزراء”.

(رويترز)

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  1. يقول ابوسامر:
    مارس 31, 2024 الساعة 9:17 م

    اللهم اشدد عليه مرضه وزد في ألمه وأطل عمره وعذابه في الدنيا قبل الآخرة.

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  2. يقول Neo:
    أبريل 1, 2024 الساعة 12:22 ص

    نتمنى من الله تعالى أن ينفجر لاشلاء كما فجر اطفال غزة .
    عذاب للمغضوب عليه في الدنيا قبل الآخرة ومن بعد جهنم وبئس المصير .

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  3. يقول ساجر خلايلة:
    أبريل 1, 2024 الساعة 1:39 ص

    ما هو مفتوق من الاساس …اللهم زده فتقا على فتق واجعله اضحوكة الزمان كسلفه شارون

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  4. يقول عبير مترجي:
    أبريل 1, 2024 الساعة 10:56 ص

    سينوب عليه السيسي ريثما يتماثل للشفاء.

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  5. يقول AR:
    أبريل 1, 2024 الساعة 11:52 ص

    نتمنى له البقاء لنراه يجر ذليلا أسيرا ثم يشنق بعد محاكمته محاكمه عادله على اجرامه.”إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا”

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