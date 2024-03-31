نتنياهو  مصاب بالفتاق وسيخضع لعملية جراحية.. ووزير العدل يتولى مهامه في هذه الفترة 

القدس: ذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيخضع لعملية جراحية، اليوم الأحد، لعلاج فتاق اكتشفه أطباؤه.
وسيتم تخدير نتنياهو كلياً بعدما اكتشف الأطباء الفتاق “أثناء فحص دوري”.
وجاء في البيان: “خلال هذه الفترة، سيتولى نائب رئيس الوزراء ووزير العدل ياريف ليفين مهام رئيس الوزراء”.
(رويترز)
اللهم اشدد عليه مرضه وزد في ألمه وأطل عمره وعذابه في الدنيا قبل الآخرة.
نتمنى من الله تعالى أن ينفجر لاشلاء كما فجر اطفال غزة .
عذاب للمغضوب عليه في الدنيا قبل الآخرة ومن بعد جهنم وبئس المصير .
ما هو مفتوق من الاساس …اللهم زده فتقا على فتق واجعله اضحوكة الزمان كسلفه شارون
سينوب عليه السيسي ريثما يتماثل للشفاء.
نتمنى له البقاء لنراه يجر ذليلا أسيرا ثم يشنق بعد محاكمته محاكمه عادله على اجرامه.”إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا”