نتنياهو  مصاب بالفتاق وسيخضع لعملية جراحية.. ووزير العدل يتولى مهامه في هذه الفترة 

القدس: ذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيخضع لعملية جراحية، اليوم الأحد، لعلاج فتاق اكتشفه أطباؤه.

وسيتم تخدير نتنياهو كلياً بعدما اكتشف الأطباء الفتاق “أثناء فحص دوري”.

وجاء في البيان: “خلال هذه الفترة، سيتولى نائب رئيس الوزراء ووزير العدل ياريف ليفين مهام رئيس الوزراء”.

(رويترز)