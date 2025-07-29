سياسة | دولي

نتنياهو معلقا على إعلان ستارمر: وجود دولة متشددة على حدود إسرائيل اليوم سيهدد بريطانيا غدا

منذ 38 دقيقة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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“القدس العربي”: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء كير ستارمر كافأ “إرهاب (حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية) حماس الوحشي وعاقب ضحاياه”، وذلك في معرض رده على خطط بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطينية.

وأضاف نتنياهو “وجود دولة متشددة على حدود إسرائيل اليوم ستهدد بريطانيا غدا”.

وأعربت إسرائيل الثلاثاء عن “رفضها” لإعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطين ما لم تتحرّك تل أبيب في اتجاه وقف حرب غزة.

وقالت الخارجية الإسرائيلية على منصة “إكس” إن “إسرائيل ترفض البيان الصادر عن رئيس وزراء المملكة المتحدة”.

واعتبرت الخارجية الإسرائيلية في بيانها أن “تغيير موقف الحكومة البريطانية في هذه اللحظة تحديدا، بعد المبادرة الفرنسية وتحت الضغط السياسي الداخلي، يعد مكافأة لحماس ويضر بالجهود الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وإلى إطار لتحرير الرهائن”.

(وكالات)

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