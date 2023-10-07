نتنياهو: نحن في حالة حرب وليس عملية عسكرية- (فيديو)

القدس: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، “نحن في حالة حرب”.

وقال في شريط فيديو، نشره على منصات التواصل الاجتماعي: “نحن في حالة حرب، ولسنا في عملية عسكرية”.

وأضاف: “شنت حماس هجوما قاتلا مفاجئا ضد دولة إسرائيل ومواطنيها. لقد أمرت أولا وقبل كل شيء بتطهير التجمعات السكانية من (الإرهابيين) الذين تسللوا وأمرت بعملية كبيرة: تعبئة الاحتياطيات على نطاق واسع. وسيدفع العدو ثمنا غير مسبوق”.

وقالت “هيئة البث الإسرائيلية” إن وزير الدفاع يؤاف غالانت صادق على استدعاء قوات احتياط بعد الإعلان عن الاستعدادات للتعامل مع الوضع كحالة حرب”.

אנחנו במלחמה. pic.twitter.com/XNM3l7fEQH — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 7, 2023

(الأناضول)