نتنياهو: نقدر موقف أمريكا في مجلس الأمن

القدس: عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السبت عن تقديره لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي عرقل مطلب وقف إطلاق النار في الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

وقال نتنياهو “يجب على الدول الأخرى أن تدرك أيضا أنه من المستحيل دعم القضاء على حماس من جانب والدعوة إلى إنهاء الحرب من جانب آخر، الأمر الذي سيمنع القضاء على حماس”.

وأضاف “لذلك ستواصل إسرائيل حربنا العادلة للقضاء على حماس وتحقيق أهداف الحرب الأخرى التي حددناها”.

(وكالات)