سياسة | دولي

نتنياهو: نقدر موقف أمريكا في مجلس الأمن

9 - ديسمبر - 2023

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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القدس: عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السبت عن تقديره لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي عرقل مطلب وقف إطلاق النار في الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

وقال نتنياهو “يجب على الدول الأخرى أن تدرك أيضا أنه من المستحيل دعم القضاء على حماس من جانب والدعوة إلى إنهاء الحرب من جانب آخر، الأمر الذي سيمنع القضاء على حماس”.

وأضاف “لذلك ستواصل إسرائيل حربنا العادلة للقضاء على حماس وتحقيق أهداف الحرب الأخرى التي حددناها”.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 9, 2023 الساعة 7:24 م

    اللهم سينتقم للفلسطينيين من غدر عصابة البيت الأبيض الأمريكي التي تدعم عصابة الشر من بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو يا الياهو 🇵🇸😫✌️😫✌️😫✌️

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  2. يقول نضال:
    ديسمبر 9, 2023 الساعة 8:49 م

    واحنا نقدر موقفك وموقف بايدن وبلينكن ومن لف لفيفكم ابدعتم في بث الصحوة لدينا وإزالة الغشاوة عن أعيننا والمتمثلة في التطبيع !!!

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