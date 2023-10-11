نتنياهو وأوراقه المبعثرة بعد الحرب

منذ فترة طويلة تتحدث إسرائيل عن وحدة الساحات وتوحيد الهدف الفلسطيني وحزب الله اللبناني فكان خوف نتنياهو من فتح عدة جبهات على إسرائيل، حتى كتابة هذه المقالة، واراد. ورغم المناوشات الخجولة على حدود الشمال ما زالت فرضية توحيد الساحات بعيدة. هكذا تبدو الصورة، علما بأن كانت هنالك فرصة كبيرة لدخول حزب الله في المعركة بعد مقتل ثلاثة من جنوده.

في الوقت الذي كانت حكومة الاحتلال تتوعد بضربة لحزب الله وغزة، فجاءت الحرب على غزة كسابقة عندما دخلت حماس ليكون لها السبق في بدء الحرب صباح السبت السابع من تشرين أول/أكتوبر.

البداية الصاعقة

وكانت المفاجأة عندما دخلت المقاومة الفلسطينية ودكت حصون الاحتلال في غلاف غزة فقتلت وأسرت وجرحت المئات من جنود الاحتلال، فضلا عن إطلاق الصواريخ إلى داخل فلسطين التاريخية، فكانت هذه البداية صاعقة وقعت على قيادة الاحتلال.

اليوم إسرائيل لم تصحو من غفلتها وسيترتب على ذلك، وبعدما تضع الحرب أوزارها، لجان تحقيق على المستوى الأمني وإقصاء عدد لا بأس به من قيادة الجيش ومحاسبة آخرين، أما المستوى السياسي فسيكون لصندوق الانتخابات الكلمة الفصل فيه؟

حسب ما رشح من أخبار وما أفادت به بعض التسريبات بأن مصر حذرت إسرائيل حول ما يجري اليوم في غزة، وجاء ذلك التحذير بعد إمعان الاحتلال في استباحة المسجد الأقصى وجنين ونابلس وطولكرم، لكن نتنياهو لم يهتم وضرب بكل هذه التحذيرات عرض الحائط، وقد ظن بأن استباحة المقدسات الإسلامية في القدس والخليل وغيرها سيمر مرور الكرام، وترك لحكومة اليمين تملي عليه الكثير من القرارات التي تمس كرامة الأسرى الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية والاعتداء على النساء والشيوخ في باحات المسجد الأقصى، فكانت النتيجة هذا الرد المساوي له في المقدار وأكثر، ومعاكس له في الاتجاه.

فعلا كان يوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر يوم غير عادي على إسرائيل وحتى الساعات الأولى من العملية لم يفق نتنياهو وقيادته السياسية والعسكرية من هول الصدمة، فبدأ يجمع قواه ويحاول أن يصل لمسببات ما حصل في غلاف غزة وهو حتى اللحظة عاجز عن ذلك. هنالك وقت طويل أمام القيادة العسكرية في إسرائيل وهي صاحبة الشأن في معرفة ما حدث وكيف حدث؟ لكن الأيام أمامهم طويلة وتشكيل لجان يحتاج لجهد كبير والوصول لنتائج أيضا يحتاج إلى جهد، فتشكيل اللجان المعروف عنها من أجل تفريز أي قضية، ولكن في الحالة الإسرائيلية الوضع مختلف فحجم الدمار الذي حل بدولة الكيان سيكون الدافع القوي للوقوف على الحقيقة.

السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لم يدخل حزب الله المعركة رغم استشهاد عدد من عناصره على الحدود الفلسطينية اللبنانية؟ على ما يبدو هنالك تنسيق على أعلى المستويات بأن يبقى حزب الله خارج معادلة الحرب ودليل ذلك بعد اعتداء إسرائيل على جنوب لبنان وقتل عناصر من حزب الله، كان هنالك فرصة وذريعة لدخول الحرب ورد الصاع صاعين وفتح جبهة الشمال، أو لربما ينتظر نصر الله دخول إسرائيل في حرب برية مع غزة عندها ستكون هناك حسابات أخرى.

حتى اللحظة لم تحسم إسرائيل أمرها في دخول غزة من البر، ولكن هنالك نية لديها للقيام بذلك. وهذا ما قاله نتنياهو للرئيس الأمريكي جون بايدن بأنه سيجتاح غزة ولم يفصح عن موافقة بايدن على دخول إسرائيل غزة لكن السكوت علامة الرضا.

وفي حال تشكيل حكومة طوارئ في إسرائيل، وهذا يتضح في الأيام القليلة المقبلة، يعني بأن إسرائيل سوف تدخل غزة عبر البر ولو في اجتياح جزئي على أقل تقدير الهدف منه إيجاد شريط أمني يكون الخاصرة القوية لحماية غلاف غزة.

ونحن نتذكر الأحداث التي وقعت منذ سنوات ولم تستطع إسرائيل الدخول إلى قطاع غزة واحتلاله بشكل كامل؟ ولا يكون اليوم مختلفا عن الأمس لعدة عوامل منها، حجم عدد الأسرى الصهاينة داخل غزة، وهذا يهدد حياتهم، فضلا عن الضغط الدولي والعربي، فإسرائيل لا تريد أن تخسر ورقة التطبيع مع الدول العربية والإسلامية وخصوصا السعودية، فضلا عن تململ جبهة الشمال وهذا مهم، فضربتان في الرأس مؤلمة لدولة الاحتلال إذا دخل حزب الله المعركة. نتنياهو يريد أن يكسب المعركة على عدة صعد لتحقيق نصر على حماس، وهذا في تقدير المراقبين صعب لكنه يريد أن يوهم شعبه بذلك، وثانيا يروم للتطبيع مع العرب فهو يريد كل شيء مقابل لا ينوي تقديم أي شيء. في المحصلة النهائية خسر نتنياهو رغم محاولته تجميل صورته أمام شعبه، فكثيرون في إسرائيل لا يثقون في النخبة السياسية الإسرائيلية.

خسارة مؤكدة

لقد تطاولت حكومات إسرائيل المتعاقبة على القضية الفلسطينية في الضفة وهي تحاول إضعاف السلطة. وفي غزة تعيث خرابا ودمارا رغم الوقوف الغربي معها ودعمها لكن يبقى لهم كلمة أخرى بعد الحرب، وهو مطالبة إسرائيل بحل القضية الفلسطينية حسب الشرعية الدولية.

لقد عبث نتنياهو بمصيره السياسي فثمة عدة أوراق قد تطيح به منها التعديل القضائي وحجم المظاهرات ضده، واحتضانه لليمين المتطرف، والفشل الأمني في غلاف غزة. أما على صعيد كسب الجولة من الحرب الدائرة اليوم، فمهما كانت النتيجة النصر أو الهزيمة فالخاسر هو نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة التي جرته لهذا المستنقع.

كاتب فلسطيني