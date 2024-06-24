نتنياهو وبايدن: طعنات أكثر منها لسعات

رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لا ينتهي من لعبة مناورة مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حتى يدخل في أخرى لا فرق أن تكون جديدة أو متكررة، ما دامت أبرز قواعد اللعب هي الإبقاء على حرب الإبادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة. ذلك لأن أي توقف لتلك الحرب حتى من باب الهدنة المؤقتة وتبادل الأسرى سوف يعني تسريع المصائر السوداء التي تنتظر نتنياهو أمام القضاء الإسرائيلي وفي صناديق الاقتراع.

كذلك لا تختلف الحال كثيراً إذا كانت لعبة المناورة تطال سيد البيت الأبيض نفسه أو أحد كبار مساعديه من مستوى وزيرَي الخارجية والدفاع ومستشار الأمن القومي ومدير المخابرات المركزية، أو أنها تستهدف كبار وزراء ومساعدي رئيس حكومة الاحتلال أنفسهم من أمثال وزير الدفاع ومستشار الأمن القومي، ولا فارق هنا أيضاً إذا كان هؤلاء في أوج زيارة إلى الولايات المتحدة.

هذه حال كلمة نتنياهو الأخيرة المسجلة عبر مقطع فيديو، اشتكى خلاله من «اختناقات لا يمكن تصورها» في شحنات الأسلحة والذخائر الأمريكية، الأمر الذي تسبب في حرج بالغ لإدارة بايدن، فأعلن ناطقون باسمها أن واشنطن «ليست لديها فكرة عما يتحدث عنه نتنياهو». كذلك ارتفعت نبرة التذمر الرسمي الأمريكي من اتهامات نتنياهو فبلغت درجة وصف كلامه بـ«المخيب للآمال تماماً» بالنظر إلى أنه «لا توجد دولة أخرى فعلت لمساعدة إسرائيل أو تواصل القيام بذلك أكثر من الولايات المتحدة» وأيضاً لأن ما علّقت الإدارة تسليمه ليس سوى شحنة وحيدة يتيمة هي القنابل الثقيلة من وزن 2000 رطل.

وقد يكون غرض نتنياهو الأول من الشكوى في مقطع الفيديو هو ممارسة المزيد من الضغط على إدارة بايدن عبر تحريض أنصار دولة الاحتلال في الكونغرس لاستئناف إرسال الشحنة، أو تسعير حملات مماثلة تتولاها مجموعات الضغط اليهودية، أو المزايدة في الداخل الإسرائيلي على عتاة وزراء اليمين القومي والديني المتشدد في حكومته.

غير أن هذا الغرض لا يخفي أجندة أخرى يعتمدها نتنياهو منذ إطلاق حرب الإبادة ضدّ القطاع، وتتمثل في المناورة على وزير الدفاع الإسرائيلي وبعض جنرالات الجيش وتفريغ أي إنجاز بسيط سياسي أو عسكري يمكن أن يسهم في تلميع صورتهم، أو تجييره لصالحه شخصياً وبما يعزز صورته كضامن أوحد لأمن دولة الاحتلال. فإذا تمكن الوفد الإسرائيلي الذي يزور واشنطن من حلحلة شحنة القنابل الثقيلة، فإن الفضل في ذلك يمكن أن يعزى إلى نتنياهو شخصياً وفيديو الشكوى، وليس إلى وزير الدفاع والجنرالات والساسة المرافقين له.

وكانت استقالة أندرو ميللر نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية بمثابة جرس إنذار صاخب في جنبات حال التخبط التي تعيشها سياسات إدارة بايدن حيال حرب الإبادة الإسرائيلية، لأن ميللر ليس أرفع مسؤول أمريكي مستقيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر فحسب، بل كان أحد كبار أصدقاء دولة الاحتلال في أعلى هرم الدبلوماسية الأمريكية.

وتلك مجرد علامة على ما يرسله نتنياهو إلى إدارة بايدن، والرئيس شخصياً، من طعنات أكثر منها لسعات.