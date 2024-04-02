إسرائيل تقر بقتلها موظفي الإغاثة وتعلن فتح غرفة عمليات لتنسيق توزيع المساعدات في غزة

“القدس العربي”: قدم الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ، مساء الثلاثاء، “اعتذاره” بعد مقتل سبعة متعاونين مع المنظمة الأمريكية غير الحكومية “وورلد سنترال كيتشن” في ضربة إسرائيلية في قطاع غزة.

وأورد بيان للرئاسة أن “الرئيس هرتسوغ يعرب عن حزنه الكبير واعتذاره الصادق إثر الوفاة المأسوية لفريق وورلد سنترال كيتشن الليلة الفائتة في قطاع غزة، وقدم تعازيه الى عائلاتهم وأقربائهم”، موضحا أنه أجرى اتصالا بمؤسس المنظمة الطاهي الإسباني الأمريكي خوسيه أندريس.

وأضاف البيان أن هرتسوغ “كرر التزام إسرائيل بإجراء تحقيق كامل في شأن المأساة التي وقعت في سياق حرب ضد منظمة حماس الإرهابية”.

كذلك، “اكد التزام اسرائيل تقديم وتحسين المساعدة الانسانية لسكان غزة”، موجها الشكر الى خوسيه اندريس ومنظمته “لالتزامهما من إجل رفاه الإسرائيليين والفلسطينيين”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أقر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بضربة “غير مقصودة” للجيش الإسرائيلي على سيارات طواقم المنظمة، متحدثا عن “حادث مأسوي”، ولكن من دون أن يقدم أي اعتذار.

وقال لدى مغادرته المستشفى في القدس بعد أن خضع لعملية جراحية: “للأسف، وقعت في اليوم الأخير حادثة مأساوية حين قصفت قواتنا أبرياء في قطاع غزة عن غير قصد”. وأضاف: “يحدث هذا في الحرب، سنحقق في الأمر بشكل تام، نحن على اتصال مع الحكومات، وسنفعل كل شيء حتى لا يتكرر ذلك”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن تل أبيب ستفتح غرفة عمليات مشتركة مع مجموعات دولية لتمكين تنسيق توزيع المساعدات في غزة مع الجيش وذلك في أعقاب الضربة التي أثارت موجة استنكار عالمية.

في السياق ذاته، أقر جيش الاحتلال أن إحدى ضرباته على غزة تسببت في مقتل سبعة أشخاص يعملون لصالح المنظمة الإغاثية، وأضاف أن قائد الجيش سيراجع نتائج تحقيق أولي.

وجاء في بيان للجيش أن “الحادث المأساوي الليلة الماضية وقع نتيجة ضربة للجيش، ونحن نحقق في ملابسات الحادث”.

(وكالات)