نتنياهو ووزير حربه في عرض قوّة من داخل مخيم طولكرم

طولكرم – «القدس العربي»: سادت حالة من الهوس الأمني في مدينة تل أبيب إثر انفجار ثلاث حافلات، مساء الخميس، في مواقع مختلفة في مستوطنة «بات يام»، جنوب المدينة، فيما تردد صدى التفجيرات في مخيم طولكرم الذي اقتحمه بداية وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس ومن ثم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في خطوة ربما تعد الأولى التي يقتحم فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي مخيما فلسطينيا.

وتزامن هذا مع استمرار الاحتلال في شن هجومه على شمال الضفة ولا سيما على طولكرم ومخيميها، وعلى جنين حيث قتلت قوات الاحتلال ظهر الجمعة الطفلة ريماس عمر عموري (13 عامًا)، كما أفيد عن قتل الاحتلال طفلًا ثانيا في مواجهات في منطقة الكسارة في الخليل.

وفي ما يتعلق بتفجير حافلات تل أبيب، أوردت القناة 12 الإسرائيلية، أنه يستدل من التقديرات الأولية أن اتجاه التحقيق يشير إلى محاولة لتنفيذ «عملية قومية»، في إشارة إلى احتمال وقوف المقاومة الفلسطينية وراءها، فيما جرى الإيعاز إلى جميع السائقين في منطقة تل أبيب بتفقد حافلاتهم خشية العثور على قنابل متفجرة جديدة.

كما جرى حظر التجمعات في مستوطنة «بات يام» في أعقاب الانفجارات التي وقعت داخل حافلات في المستوطنة.

حافلات تل أبيب

وفي وقت لاحق، أعلنت شرطة الاحتلال فحص جسم مشبوه في محطة قطارات في «تل أبيب» .

وشكلت الانفجارات، حالة هستيريا في صفوف الإسرائيليين بعد ورود بلاغات جديدة عن قنابل في أكثر من مكان قرب «تل أبيب»، بعد انفجار الحافلات في «بات يام» .

وساد التحريض على الضفة الغربية في وسائل الإعلام العبرية كافة، حيث قال المراسل العسكري لإذاعة جيش الاحتلال إن الضفة الغربية هي الساحة الرئيسية للاشتباك والمواجهة حاليا، ولا توجد حلول سحرية، لكن على جهاز الأمن العام «الشاباك» أن يحقق جيدا كيف تمكن المقاومون من إدخال العبوات الناسفة بعيدا عن الرادار الاستخباراتي.

وحسب مصدر في جهاز»الشاباك» فإن العبوات كانت مزوّدة بمؤقت، وكان يفترض أن يتم تفجيرها بشكل متزامن صباح الجمعة، وأن مصدرها الضفة الغربية.

وقال إنّ خلية من الضفة الغربية تقف خلف محاولة تنفيذ التفجيرات. وزعم أنه كان من المقرر نسف الحافلات حسب المخطط صباح الجمعة.

وحسب مصدر أمني رفيع تحدث لإذاعة الجيش الإسرائيلي فإن خللًا فنيًا منع سلسلة انفجارات دامية، والتحقيقات تشير إلى ضلوع خلية من الضفة الغربية في تنفيذ المحاولة، بدعم من فلسطينيين داخل الخط الأخضر، انتقامًا لاجتياح مخيمي جنين وطولكرم.

وأصدر وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس تعليماته لقوات الجيش بزيادة الضغط ضد المخيمات في الضفة الغربية ردًا على محاولات تنفيذ هجمات في تل أبيب، قائلًا: «سنلاحق الإرهابيين حتى النهاية وندمر البنية التحتية للإرهاب، والذين يؤوون الإرهاب سيدفعون ثمنًا باهظًا» .

وفي وقت لاحق نشرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية فرضت أمر منع نشر على التحقيق في التفجيرات، وأنه يوجد ثلاثة معتقلين اثنان منهم يحملان الهوية الإسرائيلية.

طولكرم

وبعد ظهر الجمعة زار كاتس مخيم طولكرم حيث التقى الجنود وصرح لوسائل الإعلام مهددا الفلسطينيين: « سنصطاد أو نغتال كل من له علاقة في الإرهاب» .

وفي تهديد للأسرى المحررين في صفقة التبادل الحالية قال: «كل تدخل منكم في تنفيذ أو توجيه عمليات إرهابية ستدفعون الثمن الأكبر» .

وأجرى بنيامين نتنياهو مشاورة أمنية على خلفية انفجارات الحافلات والمخاوف من تصعيد أمني.

وبعد اجتماع تقييم أمنيّ، أمر نتنياهو «بتنفيذ عملية قوية» في الضفة الغربية، ضدّ ما أسماها «بؤر الإرهاب الفلسطيني»، وطلب من الجيش مساعدة الشرطة في إطار حالة التأهب القصوى.

وقبل دخول يوم السبت (حسب العطلة اليهودية) زار نتنياهو مخيم طولكرم واجتمع في منزل داخل المخيم مع مجموعة من قيادات الجنود الذين ينفذون عملية تدمير في مساكن المواطنين.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية فيديوهات توثق لحظة وصول نتنياهو الى مدينة طولكرم بالتحديد أمام مخيم طولكرم، حيث نزل من عربة النمر المحصنة بعد أن كانت محاطة بالعديد من سيارات الجيب العسكرية وعشرات الجنود.

وقال نتنياهو في فيديو قصير وزع على وسائل الإعلام: «قبل دخولنا إلى عطلة السبت، جئت إلى هنا، إلى مخيم اللاجئين في طولكرم، لأكون مع جنودنا الأبطال. إنهم يقومون بعمل رائع».

وأضاف: «خلال العام الماضي، كثفنا عملياتنا بشكل كبير: نحن ندخل معاقل الإرهاب، نسوّي شوارع بأكملها التي يستخدمها الإرهابيون ومنازلهم، ونقضي على الإرهابيين والقادة. نقوم بعمل بالغ الأهمية ضد رغبة «حماس» وعناصر إرهابية أخرى في إيذائنا. هذه الرغبة لم تتوقف بعد، وما شهدناه أمس – محاولة تنفيذ هجمات متسلسلة واسعة النطاق – هو أمر خطير للغاية».

شكوك

وحسب الخبير في الشأن الإسرائيلي محمد علان دراغمة فإن الاعتقاد هو أن أيادي أمنية إسرائيلية خلف التفجيرات من أجل خلق مبررات لمزيد من الجرائم في الضفة الغربية يصعب التعامل معها وذلك للاعتبارات التالية: أولا تظهر التفجيرات الحالة الأمنية الهشة لدولة الاحتلال، وهذا ما لا تريد أن تظهر به دولة الاحتلال لا في المنطقة ولا أمام العالم، خاصة بعد السابع من أكتوبر.

وتابع: «التفجيرات تزعزع الشعور بالأمن الشخصي لدى الإسرائيليين خاصة عندما يدور الحديث عن تفجيرات في المواصلات العامة، مثل هذه العمليات قد تدفع بالدول في مختلف أنحاء العالم لتحذير مواطنيها من السفر لدولة الاحتلال، وهذه خطوة أخرى لا تريدها دولة الاحتلال» .

وذكر دراغمة أن هناك حالة مشابهة كانت في عام 2002، في ذروة عملية «السور الواقي» في الضفة الغربية، خرجت عمليات مقاومة للداخل المحتل، بالتالي تنفيذ التفجيرات في ذروة عملية «السور الحديدي» في شمال الضفة ربما يحمل رسائل للاحتلال بمستوياته السياسية والأمنية.

وحسب الجنرال الإسرائيلي المتقاعد جيورا ايلاند فإن عملية تفجير الحافلات تقف وراءها بنية تحتية واسعة، ويقول في هذا الصدد «هناك من مول وهناك من جهز وهناك من قام بنقل العبوات وحامليها، وهناك من وضعها في الحافلات، على جهاز الشاباك الوصول لهم. قد يكون هناك خلل في توقيت مؤقت التفجير، فأنا أحياناً أوقت الساعة السابعة مساءً بدلاً من السابعة صباحاً، لهذا أحياناً لا استيقظ».

وقال الخبير في الشأن الإسرائيلي عزام أبو العدس إن هناك الكثير من الشكوك حول خبر التفجيرات، ومن هذه الأسباب: «لماذا يكتب شخص على عبوة معدة للانفجار؟، كما أن الخطأ في التوقيِت يمكن أن يكون ساعة او ساعتيِن، ولكن 12 ساعة، أما أسلوب التفجير المستخدم في الضفة فكان دوما من خلال الأجهزة الخليوية واستخدام المؤقت نادر جدا «.

وقال رئيس حزب «الصهيونية الدينية» وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن «الإفراج الجماعي عن المخربين ووقف إطلاق النار يُفسَّران من قبل أعدائنا على أنهما ضعف، ويمنحان دفعة للإرهاب الذي يهدد بالعودة لتفجير الحافلات في مراكز المدن كما في أيام الانتفاضة الثانية».

وفي سياق مواز، شيعت جماهير حاشدة جثمان الشهيد أحمد عواد (45 عاما)، في بلدة دير الغصون شمال طولكرم الذي ارتقى فجر الجمعة متأثرا بجروحه الخطيرة، بعد صدم آلية عسكرية كانت تسير بسرعة كبيرة، الخميس، مركبته أثناء سيرها على شارع نابلس مقابل مخيم طولكرم، وأصيبت زوجته بجروح وصفت بالمتوسطة، وتم نقلهما إلى مستشفى الإسراء التخصصي.

وباستشهاد عواد يرتفع عدد شهداء طولكرم ومخيميها خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على المدينة ومخيميها منذ 26 يوما إلى 12 شهيدا بينهم طفل (7 أعوام) ومواطنتان إحداهما حامل في الشهر الثامن.

كما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ26 على التوالي، وعلى مخيم نور شمس لليوم الـ13، وسط تعزيزات عسكرية، مترافقة مع تدمير وتخريب في منازل وممتلكات المواطنين.

ودفعت بتعزيزات عسكرية صوب المدينة ومخيمي طولكرم ونور شمس، فيما تركزت الآليات في شارع نابلس الواصل بين مخيمي طولكرم ونور شمس.