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نتنياهو يأمر بشن عملية عسكرية مكثفة في الضفة المحتلة إثر انفجار حافلات تل أبيب

21 - فبراير - 2025

رجال أمن يتفقدون حافلة بعد انفجارها، في بات يام، جنوب تل أبيب. 20 فبراير 2025. رويترز

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تل أبيب: أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن عملية مكثفة ضد ما أسماها “مراكز الإرهاب” في الضفة الغربية، بعد انفجار ثلاث حافلات، على الأقل، خاوية من الركاب  في تل أبيب، مساء الخميس، فيما قالت الشرطة إنه “يشتبه أنه هجوم إرهابي”.

وقال مكتب نتنياهو على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” إن رئيس الوزراء أمر الجيش الإسرائيلي بتنفيذ العملية في الضفة الغربية بالإضافة إلى توجيه الشرطة وقوات الأمن “بزيادة الأنشطة الوقائية ضد الهجمات الإضافية في المدن الإسرائيلية”.

وأضاف مكتب نتنياهو: “في أعقاب محاولة تنفيذ سلسلة من تفجيرات الحافلات الجماعية، أكمل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتوه تقييماً أمنياً مع وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي ومدير الشاباك والمفتش العام للشرطة الإسرائيلية”.

وفي مساء الخميس، انفجرت ثلاث حافلات خاوية من الركاب في ضاحية جنوبية من تل أبيب.

ووفقاً للتقارير الأولية، لم تسجل أي إصابات.

(د ب أ)

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  1. يقول صحفي استقصائي:
    فبراير 21, 2025 الساعة 7:56 ص

    انفجار حافلات تل ابيب عملية مخابراتية اسرائيلية مفبركة

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  2. يقول بونيف المخنن:
    فبراير 21, 2025 الساعة 8:10 ص

    ههههههه ثلاث حافلات خاوية من الركاب تنفجر يا سبحان الله .
    هاته ذريعة صهيونية إرهابية لقتل مزيد من الفلسطينيين

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