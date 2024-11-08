سياسة | دولي

نتنياهو يأمر رئيس الموساد بإعداد خطة لتفادي العنف في الأحداث الرياضية

8 - نوفمبر - 2024

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القدس: أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة رئيس الموساد بإعداد خطة عمل لتجنب أعمال العنف خلال الأحداث الرياضية، غداة مواجهات في أمستردام على هامش مباراة لكرة القدم.

وقال نتنياهو في بيان صدر إثر اجتماع في وزارة الخارجية للإشراف على إجلاء إسرائيليين من أمستردام، “لقد أصدرت تعليمات لرئيس الموساد ومسؤولين آخرين لتحضير خطط عملنا ونظام الإنذار لدينا وتنظيمنا في مواجهة هذا الوضع الجديد”.

(أ ف ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 8, 2024 الساعة 3:57 م

    ههه عندما ينقلب السحر على السحرة من عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي القذر الذي يعيث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 تكون هذه النتيجة يا خديجة ✌️🇵🇸🤔🚀🐒🚀🔥

    رد

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