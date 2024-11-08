نتنياهو يأمر رئيس الموساد بإعداد خطة لتفادي العنف في الأحداث الرياضية

القدس: أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة رئيس الموساد بإعداد خطة عمل لتجنب أعمال العنف خلال الأحداث الرياضية، غداة مواجهات في أمستردام على هامش مباراة لكرة القدم.

وقال نتنياهو في بيان صدر إثر اجتماع في وزارة الخارجية للإشراف على إجلاء إسرائيليين من أمستردام، “لقد أصدرت تعليمات لرئيس الموساد ومسؤولين آخرين لتحضير خطط عملنا ونظام الإنذار لدينا وتنظيمنا في مواجهة هذا الوضع الجديد”.

(أ ف ب)