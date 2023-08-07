نتنياهو‭ ‬يؤكد‭ ‬رفضه‭ ‬قيام‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إسرائيل‭ ‬

تل‭ ‬أبيب‭ – ‬رام‭ ‬الله‭ ‬ـ‭ ‬‮«‬القدس‭ ‬العربي‭:‬‮»‬ أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو،‭ ‬رفضه‭ ‬قيام‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬دولة‭ ‬إسرائيل،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ “‬يهدد‭ ‬أمن‭ ‬إسرائيل‭” ‬وبالتالي‭ ‬لن‭ ‬يوافق‭ ‬عليه‭. ‬

وقال‭ ‬في‭ ‬الجزء‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬مقابلة‭ ‬أجرتها‭ ‬معه‭ ‬وكالة‭ “‬بلومبرغ‭” ‬الأمريكية‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬قيام‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬هو‭ “‬خط‭ ‬أحمر‭”:‬‭ “‬هذه‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭. ‬هذه‭ ‬ستكون‭ ‬دولة‭ ‬بسيطرة‭ ‬إيرانية،‭ ‬ولن‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية،‭ ‬وإنما‭ ‬على‭ ‬دولة‭ ‬إرهاب‭ ‬إيرانية‭”.‬

ورأى‭ ‬أن‭ ‬الطريق‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬فيه‭ ‬اتفاق‭ ‬سلام‭ ‬نهائي‭ ‬مع‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬تبقى‭ ‬إسرائيل‭ ‬القوة‭ ‬الأمنية‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬و‭”‬إلا‭ ‬فإننا‭ ‬سننهار،‭ ‬وهم‭ ‬سينهارون‭ ‬أيضا‭”.‬

وتترافق‭ ‬تصريحات‭ ‬نتنياهو‭ ‬مع‭ ‬مزاعم‭ ‬بأن‭ ‬تطبيع‭ ‬علاقات‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬والسعودية‭ ‬سيشمل‭ “‬تنازلات‭” ‬إسرائيلية‭ ‬للفلسطينيين،‭ ‬حيث‭ ‬اعتبر‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬والسعودية‭ ‬ستعمقان‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتجارية‭ ‬بينهما،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬لم‭ ‬يعترف‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬بالآخر‭ ‬رسميًا‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ “‬تنازلات‭” ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يقدمها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬السعودية،‭ ‬قال‭ ‬نتنياهو‭ ‬إن‭ “‬بإمكاني‭ ‬القول‭ ‬ما‭ ‬لن‭ ‬أكون‭ ‬مستعدا‭ ‬لتقديمه،‭ ‬وهو‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬سيهدد‭ ‬أمن‭ ‬إسرائيل،‭ ‬لن‭ ‬أفعل‭ ‬ذلك‭”.‬

وقال‭ ‬إن‭ “‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬تدخل‭ ‬دائما‭ ‬إلى‭ ‬التقارير‭ ‬حول‭ ‬المحادثات،‭ ‬وهذا‭ ‬أشبه‭ ‬بشيء‭ ‬ينبغي‭ ‬تجاوزه،‭ ‬وعليك‭ ‬القول‭ ‬إنك‭ ‬تقوم‭ ‬بذلك‭”.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬الاستعدادات‭ ‬التي‭ ‬ستمكّن‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬برنامج‭ ‬الإعفاء‭ ‬من‭ ‬التأشيرة‭ ‬لدخول‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬قال‭ ‬مسؤول‭ ‬إسرائيلي،‭ ‬إن‭ ‬برنامج‭ ‬الإعفاء‭ ‬التجريبي‭ ‬من‭ ‬التأشيرة‭ ‬مع‭ ‬أمريكا،‭ ‬سيشمل‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬الذين‭ ‬يحملون‭ ‬الجنسية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬أيلول‭/ ‬سبتمبر‭ ‬المقبل‭.‬

وقال‭ ‬غيل‭ ‬برينغر،‭ ‬الموظف‭ ‬في‭ ‬سلطة‭ ‬السكان‭ ‬والهجرة‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يجعل‭ ‬الشروط‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬الأمريكيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬مماثلة‭ ‬لتلك‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬الأمريكيين‭ ‬من‭ ‬الضفة‭ ‬الفلسطينية‭.‬

وكان‭ ‬وفد‭ ‬أمريكي‭ ‬قد‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل،‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬لمراقبة‭ ‬سير‭ ‬البرنامج‭ ‬التجريبي‭ ‬على‭ ‬الحواجز‭ ‬والمعابر‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬لتقييم‭ ‬الأوضاع‭ ‬بالنسبة‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬الذي‭ ‬يحملون‭ ‬الجنسية‭ ‬الأمريكية‭.‬

وتشير‭ ‬التقديرات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬500‭ ‬إلى‭ ‬600‭ ‬فلسطيني‭ ‬يحملون‭ ‬الجنسية‭ ‬الأمريكية‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬قضية‭ ‬الأسير‭ ‬وليد‭ ‬دقة،‭ ‬رفضت‭ ‬المحكمة‭ ‬المركزية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬اللد‭ ‬الإفراج‭ ‬المبكر‭ ‬عنه،‭ ‬رغم‭ ‬الخطورة‭ ‬البالغة‭ ‬على‭ ‬حياته،‭ ‬بفعل‭ ‬تدهور‭ ‬وضعه‭ ‬الصحي،‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الخمسة‭ ‬الماضية‭.‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬يخضع‭ ‬الأسير‭ ‬المريض‭ ‬للعلاج‭ ‬غير‭ ‬المناسب‭ ‬لخطورة‭ ‬حالته‭ ‬في‭ ‬عيادة‭ ‬سجن‭ ‬الرملة‭” ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬أنهى‭ ‬محكومية‭ ‬المؤبد‭ ‬الفعلية‭ ‬الجائرة،‭ ‬والبالغة‭ ‬37‭ ‬عاماً،‭ ‬منذ‭ ‬24‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2023،‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬معتقلاً‭ ‬بشكل‭ ‬تعسُّفي‭ ‬إثر‭ ‬إضافة‭ ‬سنتين‭ ‬على‭ ‬حكمه،‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬بدعوى‭ ‬محاولته‭ ‬مساعدة‭ ‬الأسرى‭ ‬على‭ ‬الاتصال‭ ‬بعائلاتهم‭.‬

واعتبرت‭ ‬عائلة‭ ‬دقة،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صحافي،‭ ‬قرار‭ ‬رفض‭ ‬الإفراج‭ ‬عنه‭ ‬بمثابة‭ ‬تصريح‭ ‬بإعدامه‭. ‬وبالتزامن‭ ‬مع‭ ‬تشييع‭ ‬جماهير‭ ‬حاشدة‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬محافظة‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬جثمان‭ ‬طفل‭ ‬من‭ ‬بلدة‭ ‬سلواد‭ ‬شرق‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬قتل‭ ‬برصاص‭ ‬مستوطن‭ ‬إسرائيلي،‭ ‬طالب‭ ‬نشطاء‭ ‬أمريكيون‭ ‬إدارتهم‭ ‬بإدراج‭ ‬مجموعة‭ “‬فتية‭ ‬التلال‭” ‬الاستيطانية‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬اليمينية‭ ‬في‭ ‬إسرائيل،‭ ‬ضمن‭ “‬المنظمات‭ ‬الإرهابية‭” ‬حسب‭ ‬التصنيف‭ ‬الأمريكي‭.‬

وطالب‭ ‬النشطاء‭ ‬بتشكيل‭ ‬حملة‭ ‬دولية‭ ‬لإدراج‭ ‬المجموعة‭ ‬الاستيطانية‭ ‬ضمن‭ “‬المنظمات‭ ‬الإرهابية‭” ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ودول‭ ‬العالم،‭ ‬وذلك‭ “‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تكتفي‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬والمنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬بإلقاء‭ ‬اللوم‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬تحميلها‭ ‬مسؤولية‭ ‬تنفيذ‭ ‬أتباع‭ ‬فتية‭ ‬التلال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬800‭ ‬اعتداء‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬واحد‭”.‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬آخر،‭ ‬يقوم‭ ‬أعضاء‭ ‬ديمقراطيون‭ ‬من‭ “‬الكونغرس‭” ‬الأمريكي،‭ ‬بقيادة‭ ‬الزعيم‭ ‬الديمقراطي‭ ‬حكيم‭ ‬جيفريز،‭ ‬بزيارة‭ ‬للمنطقة،‭ ‬يعقدون‭ ‬خلالها‭ ‬اجتماعات‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬مع‭ ‬القادة‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬والإسرائيليين‭.‬

وتقرر‭ ‬أن‭ ‬يناقش‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأعضاء‭ ‬الـ‭(‬24‭) ‬خطة‭ ‬الإصلاح‭ ‬القضائي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المثير‭ ‬للجدل،‭ ‬الذي‭ ‬ترفضه‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬ملف‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬المستند‭ ‬إلى‭ “‬حل‭ ‬الدولتين‭”.‬

والجدير‭ ‬ذكره‭ ‬أن‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬يؤيد‭ “‬حل‭ ‬الدولتين‭”‬،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬أعلنه‭ ‬مرارا‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن،‭ ‬غير‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬أي‭ ‬أفعال‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬تضمن‭ ‬ذلك‭.‬