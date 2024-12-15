نتنياهو يبحث مع ترامب قضيتي محتجزي غزة والوضع في سوريا

القدس: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إنه تحدث إلى مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن التطورات في سوريا وأحدث مساعي إطلاق سراح الإسرائيليين والأجانب الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة.

وأضاف نتنياهو أنه تحدث إلى ترامب مساء أمس السبت.

وقال نتنياهو في بيان “ليس لدينا أي مصلحة في وجود صراع في سوريا”.

وأضاف أن الإجراءات الإسرائيلية في سوريا تهدف إلى “إحباط التهديدات المحتملة من سوريا ومنع سيطرة عناصر إرهابية على مواقع بالقرب من حدودنا”.

وقال نتنياهو إن إسرائيل “ليس لديها مصلحة” في خوض مواجهة مع سوريا، وذلك بعد أيام على إصداره أوامر بدخول قوات إلى المنطقة العازلة بين البلدين في هضبة الجولان.

وجاء في البيان “ليس لدينا مصلحة في مواجهة سوريا. سياسة إسرائيل تجاه سوريا ستتحدد من خلال تطور الوقائع على الأرض”، وذلك بعد أسبوع على إطاحة تحالف فصائل المعارضة السورية بقيادة هيئة تحرير الشام نظام بشار الأسد.

(وكالات)