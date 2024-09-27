نتنياهو يبكر عودته من نيويورك إلى تل أبيب إثر “أقوى هجوم إسرائيلي على بيروت”

القدس: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه قرر تقديم موعد عودته من نيويورك إلى تل أبيب، حيث ستغادر طائرته مساء الجمعة، وذلك في أعقاب غارات إسرائيلية عنيفة وغير مسبوقة استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وشنت مقاتلات إسرائيلية، مساء الجمعة، غارات “عنيفة وغير مسبوقة” على ضاحية بيروت الجنوبية.

وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو: “رئيس الوزراء قرر تبكير موعد عودته إلى تل أبيب، حيث تقلع طائرته الليلة (الجمعة) من الولايات المتحدة”.

وكان من المفترض أن يعود نتنياهو مساء السبت إلى تل أبيب، وفق البرنامج المخطط لزيارته.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن طائرات حربية تابعة له استهدفت، الجمعة، مقر القيادة المركزية لـ “حزب الله” في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” إنّ الهجوم الذي نفذ اليوم (الجمعة) في الضاحية الجنوبية، هو أقوى هجوم إسرائيلي على بيروت، منذ بدء الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

أكبر ضربة تستهدف حسن نصرالله

الاحتلال الإسرائيلي يقول بأنه قصف مقر القيادة المركزية لحزب الله

ولكنه قصف 6 أبنية سكنية جميعها تمت تسويتها بالأرض

حسب “أكسيوس” فإن مسؤولون كبار بالحزب كانوا في المقر وغير معروف إذا ما كان حسن من بينهم#الضاحية_الجنوبية #لبنان pic.twitter.com/r4uJhPNEhL — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) September 27, 2024



وقالت وسائل إعلام عبرية إنّ المستهدف في الغارات على الضاحية الجنوبية هو الأمين العام لـ “حزب الله”، حسن نصر الله، حيث تفحص المؤسسة الأمنية فيما إذا قتل أو أصيب بالغارة المذكورة.

وتأتي هذه الغارات في اليوم الخامس لـ “أعنف” هجوم إسرائيلي على لبنان منذ 8 أكتوبر.

ومنذ الإثنين، يشن الجيش الإسرائيلي “أعنف وأوسع” هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع “حزب الله” قبل نحو عام، وأسفر عن 726 شهيداً، بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى 2173 جريحاً، وفق رصد الأناضول لبيانات السلطات اللبنانية.

وبلغ عدد النازحين المسجلين في مراكز الإيواء المعتمدة من قبل غرفة العمليات الوطنية في لبنان، حتى مساء الخميس، 77 ألفاً و100 نازح، فيما بلغ عدد مراكز الإيواء في المرافق العامة 565، تشمل مدارس رسمية ومجمعات تربوية ومعاهد مهنية ومراكز زراعية وغيرها، موزعة في مختلف المحافظات، وفق وحدة إدارة مخاطر الكوارث بالحكومة اللبنانية.

(الأناضول)