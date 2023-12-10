سياسة | دولي | روسيا

نتنياهو يتحدث مع بوتين ويعبر عن رفضه للعلاقات مع إيران

10 - ديسمبر - 2023

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القدس: ذكر بيان إسرائيلي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد وأبدى استياءه من “المواقف المناهضة لإسرائيل” التي اتخذها مبعوثون لموسكو إلى الأمم المتحدة.

أيدت روسيا مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن هدنة في غزة، وهو القرار الذي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضده يوم الجمعة.

وجاء في البيان الإسرائيلي أن نتنياهو عبر في حديثه مع بوتين عن “رفضه الشديد” لتعاون روسيا “الخطير” مع إيران.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 10, 2023 الساعة 2:02 م

    هه الدب الروسي بوتن اكتوى بأسلحتكم التي ارسلمتوها لصديقكم زيلنسكي الصهيوني الأمريكي يا انريكي 😁✋

    رد

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