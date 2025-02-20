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نتنياهو يتراجع عن المشاركة بمراسم استقبال جثث الأسرى.. وحماس تؤكد: إسرائيل قتلتهم بقصف أماكن احتجازهم

20 - فبراير - 2025

جانب من عملية تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين في مدينة خان يونس

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القدس المحتلة- غزة: كشفت القناة 12 العبرية، الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تراجع في اللحظة الأخيرة عن المشاركة في مراسم استقبال جثث 4 أسرى ضمن الدفعة السابعة لعملية التبادل مع “حماس”.

وأضافت القناة: “درس رئيس الوزراء نتنياهو إمكانية المشاركة في استقبال الجثث على الجانب الإسرائيلي، وكجزء من ترتيبات المشاركة، صدرت تعليمات للمسؤولين الميدانيين بالاستعداد لوصول نتنياهو، ولكن في اللحظة الأخيرة تقرر عدم حضوره”.

في المقابل، حملت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الخميس، جيش الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية مقتل 4 من الأسرى لديها بقصف أماكن احتجازهم، بينما “عاملتهم المقاومة في قطاع غزة بإنسانية وحاولت إنقاذهم”.

جاء ذلك في بيان صحافي صدر عن الحركة قبيل بدء عملية تسليمها جثث الأسرى الإسرائيليين، من عائلتي بيباس وليفشتس، في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت “حماس” في بيانها: “حافظنا على حياة أسرى الاحتلال، وقدمنا لهم ما نستطيع، وتعاملنا معهم بإنسانية، لكن جيشهم قتلهم مع آسريهم”.

وأضافت: “بذلت كتائب القسام والمقاومة كل ما في وسعها لحماية الأسرى والحفاظ على حياتهم، إلا أن القصف الهمجي والمتواصل للاحتلال حال دون تمكنها من إنقاذ جميع الأسرى”.

وتابعت حماس: “جيش العدو الإسرائيلي قتل أسراه بقصف أماكن احتجازهم، وحكومة الاحتلال النازية تتحمّل المسؤولية الكاملة بعد أن عرقلت اتفاق التبادل مرارا”.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 21, 2025 الساعة 5:29 م

    النتن ياهو مجرم حرب ومطلوب في محكمة لاهاي وهو جبان لا يستطيع أن يشارك في مراسم تأبين أسراه الذين سحقتهم الصواريخ الصهيو أمريكية القذرة، حقيقة بشعة جدا جدا ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🐂🔥🚀🌪️

    رد

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