نتنياهو يتعهّد بجعل حماس تدفع الثمن بعد مقتل الأسرى وعناصر الشرطة.. ولبيد يدعو إلى إضراب

القدس المحتلة: تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد بجعل حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) “تدفع الثمن” بعد انتشال جيش الاحتلال جثث ستة أسرى من نفق في غزة، ومقتل 3 عناصر في الشرطة الإسرائيلية بعملية قرب مدينة الخليل.

وقال نتنياهو في بيان “من يقتل الرهائن لا يريد اتفاقا” حول هدنة في قطاع غزة. وأضاف موجها حديثه لقادة حماس “سنطاردكم وسنقبض عليكم وسنصفّي الحساب” معكم.

في المقابل، دعا زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد الأحد إلى إضراب لإغلاق اقتصاد البلاد من أجل الضغط على الحكومة للتوصل إلى اتفاق من أجل إطلاق سراح الرهائن المتبقين في قطاع غزة.

ودعا لبيد، الذي تولى رئاسة الحكومة سابقا، كل إسرائيلي “تحطم قلبه هذا الصباح” إلى الانضمام إلى احتجاج كبير في تل أبيب في وقت لاحق من اليوم.

كما طلب لبيد من اتحاد العمال الرئيسي في إسرائيل والشركات والبلديات المشاركة في الإضراب.

وجاءت تصريحات لبيد بعد أن عثرت قوات الاحتلال الإسرائيلية، في نفق تحت مدينة رفح، على جثث ستة أسرى كانوا محتجزين في غزة.

(وكالات)