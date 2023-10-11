سياسة | دولي

الاتفاق على تشكيل “حكومة طوارئ” في إسرائيل خلال الحرب

منذ 56 دقيقة

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تل أبيب: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعضو المعارضة بيني غانتس الأربعاء تشكيل “حكومة طوارئ” خلال الحرب مع قطاع غزة.

وجاء في بيان مشترك للزعيمين “عقب اجتماع عقد اليوم اتفق الجانبان على تشكيل حكومة طوارئ وحكومة حرب”.

وستضم حكومة الحرب نتنياهو وغانتس ووزير الدفاع الحالي يوآف غالانت وسيكون كل من القائد السابق للجيش من حزب غانتس غدي آيزنكوت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر مراقبين.

هذا وسيبقى حلفاء نتنياهو من اليمين المتطرف في الحكومة.

ولم ينضم زعيم المعارضة يائير لبيد إلى الحكومة لكن البيان أشار إلى “حجز” مقعد له في حكومة الحرب المعلنة.

ووافق نتنياهو على تجميد الإصلاح القضائي المثير للجدل والذي أحدث انقساما داخل الدولة واستدعى خروج احتجاجات وصفت بأنها واحدة من أكبر الاحتجاجات في الدولة العبرية.

وبحسب البيان “لن يتم خلال الحرب تقديم أي مشاريع قوانين أو اقتراحات ترعاها الحكومة لا علاقة لها بالحرب”.

(أ ف ب)

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