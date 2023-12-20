نتنياهو يتمسك بمواصلة الحرب «حتى النهاية»… وانتقادات متصاعدة ضده

الناصرة ـ «القدس العربي»ووكالات: على وقع تقارير إسرائيلية تتحدث عن إمكانية التوصل إلى هدن إنسانية جديدة في غزة في إطار عمليات تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، إن حكومته ستواصل الحرب على قطاع غزة «حتى النهاية».

وقال في بيان: «نواصل الحرب حتى النهاية، الحرب ستستمر حتى القضاء على حماس، حتى تحقيق النصر»، وفق تعبيره.

وأضاف: «من يعتقد أننا سنتوقف واهم ولا علاقة له بالواقع، لن نوقف القتال، إلا بعد أن نحقق جميع الأهداف التي حددناها: القضاء على حماس والإفراج عن مختطفينا وإزالة التهديد الذي تشكله غزة».

وفي إشارة إلى قادة حركة «حماس، اعتبر أن «لديهم خيارين فقط: الاستسلام أو الموت»

وفي سياق محاكمته قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن نتنياهو طلب تأجيل جلسات محاكمته بتهم فساد «لانشغاله بإدارة الحرب على غزة».

«قتلتم ابني مرتين»

تصريحات نتنياهو تأتي بالتزامن مع حملة انتقادات يتعرض لها، حيث قال آفي شامريز، والد أحد الأسرى الإسرائيليين الثلاثة الذين قتلهم الجيش بطريق الخطأ، إن ابنه ألون شامريز قُتل مرتين، وذلك في معرض انتقاده حكومة نتنياهو.

جاء ذلك في حديث مع الصحافية الأمريكية هالي جاكسون عبر قناة «أن بي سي نيوز»، حيث قال إن حكومة بلاده قتلت ابنه مرتين من خلال سماحها باختطافه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، ومن ثم قتله في 14 ديسمبر/ كانون الأول.

ولفت أن حكومة نتنياهو لا تتمتع بالقدرات اللازمة لخدمة البلاد وإدارتها، مضيفا «إنهم لا يستحقوننا كدولة ومجتمع، إنهم ليسوا رؤساءنا، حيث لا يهتمون سوى بكراسيهم وملء جيوبهم».

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تبذل الجهود الكافية من أجل استعادة المحتجزين من حماس، قائلا إنها «لا تهتم لأمر المحتجزين».

وكان الجيش أعلن الجمعة قتله «بالخطأ» 3 محتجزين إسرائيليين لدى حركة «حماس» في حي الشجاعية شمال قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان آنذاك، إن قوة تابعة له أطلقت النار بالخطأ على رهائن إسرائيليين وهم وتام حاييم، وألون شامريز، وسامر طلالقة، بـ «ذريعة أنهم يشكلون تهديدا، ما أدى إلى مقتلهم».

وحسب تقديرات القناة «12» الإسرائيلية، فإن «الثلاثة استطاعوا الفرار من خاطفيهم، أو تم التخلي عنهم خلال الأيام الأخيرة من أسرهم»، قبل أن يتم قتلهم بطريق الخطأ.

غير جدير بالثقة

في الموازاة، جدّد رئيس حكومة الاحتلال الأسبق إيهود باراك انتقاداته لنتنياهو. وقال في حديث للإذاعة العبرية إن رئيس الحكومة «غير جدير بالثقة ولا تهمه سوى مصالحه الخاصة».

وتطرق لتصريحات نتنياهو الرافضة لاتفاقات أوسلو ولتحذيراته من الدولة الفلسطينية، فقال إن «نتنياهو يحاول ترهيب الإسرائيليين باتفاقات تم توقيعها قبل 30 سنة، وشارك بنفسه في تطبيقها محاولا إقناعهم بأنه البطل الوحيد القادر على تخليصهم من الأخطار».

وتابع ساخرا: «نتنياهو قاد التايتنك الإسرائيلية وأغرقنا ونحن على متنها، والآن يطالب بأن يضع يديه على مقود السفينة البديلة لها. علينا إسقاطه الآن فهو عبء وخطر يهدد إسرائيل».

وسبق باراك في انتقاداته لنتنياهو، الوزير الأسبق عوزي برعام («حزب العمل») الذي شن حملة جديدة على رئيس الوزراء، فقال في مقال نشرته صحيفة «هآرتس»: بين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن، قاسم مشترك، فـ»كلاهما في نهايات حياتيهما السياسية على وشك فقدان وظيفتيهما وقوتيهما».

وتابع: «بايدن سيرحل في تشرين الثاني / نوفمبر المقبل، ونتنياهو ربما قبل ذلك. بايدن فقد الكثير من داعميه المحتملين بسبب دعمه المطلق لإسرائيل بعد السابع من تشرين الأول / أكتوبر».

ودعا الإسرائيليين إلى الإطاحة بنتنياهو الآن «لأنه يدير الحرب وفق أهوائه بعيدا عن خدمة مصالح إسرائيل».

وشككّ برعام بجدوى الحلول العسكرية، ودعا إسرائيل للبحث عن حل سياسي مع السلطة الفلسطينية «التي يحاول نتنياهو استخدامها فزاعة لترهيب الإسرائيليين».

وفي موقف مماثل، قال النائب السابق ونائب قائد جيش الاحتلال سابقا الجنرال في الاحتياط يائير غولان «إنه لا يمكن تصفية حماس ولا حزب الله»، وإن «كل التصريحات المعلنة عن تدمير حماس أو حزب الله هي عناوين صحافية وشعارات جميلة لكنها منفصلة عن الواقع».

وفي حديث للإذاعة العبرية الرسمية أمس الأربعاء أكد أن إسرائيل بحاجة لقائد شجاع يصارح مواطنيها بـ «الحقيقة»، وأضاف «الحقيقة أن حماس ستبقى وسنضطر التعايش معها».

وشكّك أيضا بحسابات واعتبارات نتنياهو، ملمحا إلى رغبته بمواصلة الحرب على غزة «استبعادا ليوم الحساب الداخلي العسير، وطمعا بتحقيق الجيش أي هدف يتكئ عليه ويزعم الانتصار بالحرب»

كما رأى محلل الشؤون العسكري في صحيفة «هآرتس» عاموس هارئيل انّ «إسرائيل ستأخذ بتوصية أمريكا إقامة منطقة عازلة في شمال القطاع، وربما في منتصفه، وبالتالي نقل القتال لغزوات بحجم لواء (ثلاث كتائب)، بدلا من وجود أربع فرق عسكرية داخل القطاع».

ونبّه إلى أن العائق أمام هذا الانتقال للمرحلة الثالثة من الحرب «هو الحالة السياسية لنتنياهو القلق على مستقبل ائتلافه المكون من أحزب يمينية متطرفة تطمع باستمرار الحرب حتى يتم تحقيق أهدافها بتدمير حماس وربما السيطرة مجددا على القطاع.»

وحذّر من أنّ «المؤسسة الأمنية تستعد لتغيّر طريقة القتال داخل غزة، والانتقال الى المرحلة الثالثة خلال شهر، ولكن ربما تكون لنتنياهو مخططات أخرى».

وكانت بعضــــــ الأوساط الإسرائيلية السياسية والعسكرية قد أسهبت في الأيام الأخيرة في الحديث عن قتل زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار كـ «هدف مركزي للحرب»، ما دفع باحثين من بينهم النائب السابق عوفر شيلح، وفي حديث للقناة 13 العبرية، إلى التشكيك بهذه الصيغة، متسائلاً «هل عندئذ ستموت حماس؟ وهناك من يذكّر ببقاء حماس بعد اغتيال قياداتها في السابق كأحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي وصلاح شحادة وأحمد الجعبري؟».

وكانت تسريبات إسرائيلية أشارت إلى أن قوات الاحتلال وصلت عدة مرات الى مواقع داخل خان يونس ووجدت علامات تفيد بأن السنوار كان موجودا فيها وغادرها قبل ساعات راجية أن يلقى القبض عليه قريبا.

وفي سياق الانتقادات التي يتعرض لها نتنياهو، دعت النائبة في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي عن حزب «هناك مستقبل» ميراف كوهين، الثلاثاء، إلى ضرورة إقالة رئيس الوزراء ووصفته بأنه «حجر» في عنق الدولة.

جاء ذلك في مقطع فيديو بثته ميراف كوهين وزيرة المساواة الاجتماعية السابقة، والنائبة الحالية بالكنيست (البرلمان) عن حزب «هناك مستقبل» بزعامة رئيس المعارضة «يائير لابيد»، على حسابها عبر منصة «إكس».

وقالت: «يؤلمني أن أقول هذه الكلمات في منتصف الحرب، لكن يبدو أنه لا يوجد خيار آخر».

وأضافت: «عندما يفشل رئيس الوزراء (نتنياهو) ويستمر في الفشل والإفشال، وعندما يثبت أنه غير مؤهل للمنصب، وأنه الشخص الخطأ في المكان الخطأ، وفي الوقت الخطأ، يجب استبداله على الفور».

وتابعت: «علّمنا ذلك البريطانيون، الذين استبدلوا رئيس وزرائهم نيفيل تشامبرلين في 10 مايو/ أيار 1940، بعد حوالي 9 أشهر من اندلاع الحرب العالمية الثانية».

وأشارت إلى أن «هناك من سيقول: هذا ليس الوقت المناسب»، لكن لو لم يحل تشرشل محل تشامبرلين أثناء الحرب، وأنشأ حكومة وحدة في بريطانيا، فكيف كان سيبدو العالم اليوم؟ نتنياهو فاشل».

واعتبرت أن نتنياهو فشل في التعامل مع ملف الإسرائيليين الذين أخلوا منازلهم في الجنوب والشمال بعد الحرب، مضيفة أن «موازنة 2023 التي نهبت فيها الخزينة العامة لصالح بقاء الائتلاف الحاكم، هي موازنة فاشلة ضد الأمن».

وأوضحت أن «نتنياهو، كرئيس للوزراء، أصبح حجر رحى في عنق الدولة والمجتمع الإسرائيلي».

وتابعت: « أصدقائي في الليكود (يرأسه نتنياهو)، الوزراء وأعضاء الكنيست: يرونه يتهرب من المسؤولية، ويشغل آلة السم ضد الجيش الإسرائيلي والشاباك (جهاز الأمن العام) وأهالي المختطفين».

وعن العلاقات مع واشنطن، قالت إن نتنياهو «يدفع باتجاه المواجهة مع حليفتنا الكبيرة الولايات المتحدة».

وختمت كلمتها بالقول: «هل يوجد بينكم من يقول لنتنياهو: باسم الله ارحل؟» .

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال زعيم المعارضة يائير لابيد متطرقا للفشل الإسرائيلي في توقع الهجوم الذي شنته حركة «حماس»: «التهديد على دولة إسرائيل ظهر في تقارير المخابرات، ورئيس الوزراء لم يفعل شيئا لأنه لم يكن مستعدا لذلك، لقد كان مشغولا بأشياء أخرى. وهنا تبدأ المأساة»، وفق ما نقلت عنه صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.

والأحد، قال لابيد لـ «يديعوت أحرونوت» أيضا إن نتــــــنياهو لا يمكنه الاستمرار في منصب رئيس الوزراء، بعدما «فقد ثقة الشعب والجيش والعالم»، مشيرا إلى أنه «من المــــــمكن إجراء انتخابات خلال الحرب».