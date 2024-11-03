سياسة | عربي

نتنياهو يتوعد من الحدود الشمالية مع لبنان برد “حازم” على هجمات “حزب الله”- (فيديو)

3 - نوفمبر - 2024

بنيامين نتنياهو يحضر اجتماعًا سابقا في مركز قيادة وزارة الدفاع في تل أبيب

القدس المحتلة: توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد خلال زيارة للحدود الشمالية مع لبنان برد “حازم” على هجمات حزب الله وبمنع الحزب من التسلح مجددا، حسبما أكد مكتبه في بيان.

ونقل البيان عن نتنياهو قوله للجنود الإسرائيليين على الحدود “أريد أن أكون واضحا: مع أو بدون اتفاق، فإن مفتاح استعادة السلام والأمن في الشمال، ومفتاح إعادة سكاننا في الشمال إلى ديارهم بأمان، هو أولا وقبل كل شيء دفع حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني، وثانيا استهداف أي محاولة لمعاودة التسلح، وثالثا الرد بحزم على أي إجراء يُتخذ ضدنا”.

(أ ف ب)

  1. يقول أردني حر:
    نوفمبر 3, 2024 الساعة 6:43 م

    ينتابني شعور نابع من داخل أعماقي أن نهايتك ستكون وخيمة ومأساوية وسيتعجب منها القاصي والداني العدو والصديق القريب والبعيد.
    …ألا تتعظ من سلفك السفاح شارون ومن غضب الله عليه حيث بقي مشلولا ثماني سنوات وبلا حركة لا بل أنه أصبح مشابها لفرعون والأدهى والأمر أنه عندما فطس وعند وضعه بالقبر حدثت هزة أرضية وكأن لسان حال الأرض يقول لا تضعوا هذا المجرم بباطني…
    مهلا مهلا فوالله لا ولن تضيع دماء عشرات الآلاف من الأطفال والنساء المكلومات هدرا فهذا وعده سبحانه وتعالى..
    غدا في محكمة الله ستقف وستسأل عن هذه الدماء وسيقام العدل وهناك سنخاصمك وتوضع موازين القسط وقتئذ لا ولن تنفعك أسلحتك وما خلفها أميركا اللعينة…

  2. يقول abdo:
    نوفمبر 3, 2024 الساعة 7:58 م

    الإمارات العربية المتحدة أصبحت حليفا استراتيجيا للمشروع الصهيوني في المنطقة يعتمد في استراتيجيته على التوسع وقتل الحلم الفلسطيني

