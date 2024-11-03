نتنياهو يتوعد من الحدود الشمالية مع لبنان برد “حازم” على هجمات “حزب الله”- (فيديو)

القدس المحتلة: توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد خلال زيارة للحدود الشمالية مع لبنان برد “حازم” على هجمات حزب الله وبمنع الحزب من التسلح مجددا، حسبما أكد مكتبه في بيان.

ونقل البيان عن نتنياهو قوله للجنود الإسرائيليين على الحدود “أريد أن أكون واضحا: مع أو بدون اتفاق، فإن مفتاح استعادة السلام والأمن في الشمال، ومفتاح إعادة سكاننا في الشمال إلى ديارهم بأمان، هو أولا وقبل كل شيء دفع حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني، وثانيا استهداف أي محاولة لمعاودة التسلح، وثالثا الرد بحزم على أي إجراء يُتخذ ضدنا”.

(أ ف ب)