نتنياهو: يجب على إسرائيل تعزيز ميزانية الدفاع بشكل كبير

تل أبيب: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين، إن إسرائيل محاطة بقوى متطرفة تسعى إلى تدميرها، وبالتالي يتعين عليها أن تزيد من ميزانية الدفاع بمقدار كبير.

ونقلت تقارير إخبارية عن نتنياهو قوله في احتفال أقيم بمناسبة تمديد ولاية محافظ بنك إسرائيل (البنك المركزي) عامير يارون: “ينبغي أن نقوي أنفسنا”.

وأضاف نتنياهو إن البلاد “بحاجة إلى القدرة على تشكيل تحالفات في المنطقة وخارجها”.

وأوضح أن هذا “يتطلب زيادة كبيرة للغاية في ميزانية الدفاع”.

يشار إلى أن إسرائيل تخوض قتالا ضد حركة المقاومة الإسلامية(حماس) في قطاع غزة منذ أكثر من شهرين، ردا على هجوم شنه مقاتلو الحركة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وفي الوقت ذاته يواجه الجيش الإسرائيلي هجمات صاروخية يشنها حزب الله اللبناني.

(د ب أ)