سياسة | عربي | فلسطين

نتنياهو: يجب على إسرائيل تعزيز ميزانية الدفاع بشكل كبير

منذ ساعة واحدة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

حجم الخط
0

تل أبيب: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين، إن إسرائيل محاطة بقوى متطرفة تسعى إلى تدميرها، وبالتالي يتعين عليها أن تزيد من ميزانية الدفاع بمقدار كبير.

ونقلت تقارير إخبارية عن نتنياهو قوله في احتفال أقيم بمناسبة تمديد ولاية محافظ بنك إسرائيل (البنك المركزي) عامير يارون: “ينبغي أن نقوي أنفسنا”.

وأضاف نتنياهو إن البلاد “بحاجة إلى القدرة على تشكيل تحالفات في المنطقة وخارجها”.

وأوضح أن هذا “يتطلب زيادة كبيرة للغاية في ميزانية الدفاع”.

يشار إلى أن إسرائيل تخوض قتالا ضد حركة المقاومة الإسلامية(حماس) في قطاع غزة منذ أكثر من شهرين، ردا على هجوم شنه مقاتلو الحركة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وفي الوقت ذاته يواجه الجيش الإسرائيلي هجمات صاروخية يشنها حزب الله اللبناني.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

حماس تبث مقطعا مصورا لمحتجزين..”شاركنا في تأسيس الجيش الإسرائيلي ونخشى أن نُقتل بسلاح الجو التابع له”- (فيديو)
منذ 16 دقيقة
حماس تؤكد على عدم تبادل المحتجزين لديها حتى توقف إسرائيل حربها على غزة- (فيديو)
منذ 44 دقيقة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابطين.. والحصيلة ترتفع إلى 7 في معارك اليوم بقطاع غزة- (تدوينة)
منذ ساعة واحدة
دعوات لإسقاط الجنسية عن “إسرائيليين من أصل مغربي” والترافع قضائيا ضد العدوان ومسيرة وطنية مرتقبة في الرباط الأحد المقبل
منذ ساعتين

اشترك في قائمتنا البريدية