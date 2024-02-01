نتنياهو يجترّ لاءاته الثلاث.. طمأنةً لشركائه المتشددين أم استدراجاً لـ”لا” من “حماس”؟

الناصرة- “القدس العربي”: في ساعة متأخرة من الليل الفائت، عاد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لتكرار لاءاته الثلاث، ليقول إن إسرائيل تعمل على إعادة المحتجزين، ولكن ليس بكل ثمن، وإن لديه خطوطاً حمراء.
وللمرة الثالثة في غضون 48 ساعة، وفيما تتدارس “حماس” الصفقة المقترحة، قال نتنياهو إن إسرائيل لن “تفرج عن آلاف المخربين، ولن تسحب جيشها من غزة، وإنها ماضية في تحقيق أهدافها الثلاثة؛ إسقاط نظام “حماس”، استعادة المخطوفين، والتثبّت من عدم نشوء تهديد جديد على إسرائيل من داخل قطاع غزة”.
ورداً على سؤال صحفي عن الدافع لتكرار هذه اللاءات، قال مكتب نتنياهو للإذاعة العبرية، هذا اليوم، “إنها الحاجة لتفنيد شائعات كثيرة تتكرر، في الساعات الأخيرة، حول صفقة تبادل غير مقبولة على إسرائيل”.
يبدو أن الحاجة لاجترار اللاءات الثلاث تدلل على قوة الضغوط داخل ائتلافه من قبل جهات تعارض صفقة تبادل وهدنة طويلة، وتهدد بإسقاطه، كما تجلى بشكل مباشر في كتابات وتصريحات وزراء متشددين، في الأيام الأخيرة.
نتنياهو يخشى قبول “حماس” مسودة الصفقة المقترحة، ما يؤدي لحشره في الزاوية، وإحراجه أمام الداخل والخارج
ومن غير المستبعد أيضاً أن نتنياهو، كوزرائه المتشدّدين، يرفض وقف الحرب قبل تحقيق أهدافها، ويرغب بإطالتها ليمدّ بعمر حكومته، حتى بثمن موت كل المحتجزين (الذين بات مصيرهم على “كف عفريت”)، واستنزاف الاقتصاد الإسرائيلي.
ولذا يخشى قبول “حماس” مسودة الصفقة المقترحة، ما يؤدي، عندئذ، لحشره في الزاوية، وإحراجه أمام الداخل والخارج. ولذلك ربما يسعى نتنياهو، في هذه اللاءات المعلنة المتتالية، في الوقت الذي تقوم فيه “حماس” بمعاينة ودراسة الصفقة المعروضة، إلى دفعها لرفضها بعدما يفرغها من قيمتها، ويجعل مواصلة التباحث فيها نوعاً من العبثية، وعندها سيلجأ لإلقاء الكرة في الملعب الفلسطيني.
ويعفيه رفض “حماس” من خيارين حلوهما مرّ: إنْ قبلَ الصفقة، هو الآخر، سيفقد ائتلافه، وسيسقط من سدّة الحكم. وإنْ رفَضَها سيتعرض لضغوط داخلية وخارجية تتهمه بالكذب وإفشال مساعي التوصل لصفقة واستعادة المحتجزين الإسرائيليين، وهذا سيضع غانتس وآيزنكوت (اللذين انضمّا للائتلاف دعماً للمجهود الحربي، ولفترة مؤقتة) أيضاً في الزاوية، ويضطرهما للخروج من الحكومة، وهذا من شأنه تأجيج حالة الغضب لدى أوساط إسرائيلية واسعة، لا عائلات المحتجزين فحسب، لا تثق أصلاً بنتنياهو وبحكومته، ولا ترى أنها مؤهلة لإدارة شؤون حرب ولا سلام.
وعلى خلفية كل ذلك، تنقل صحيفة “هآرتس” عن مصادر متداخلة في المفاوضات السرية خوفها من أن نتنياهو يحاول دفع “حماس” لرفض الصفقة: “فوجئنا من الخط الهجومي المعارض المعلن حيال صفقة تزامناً مع دراسة “حماس” للمقترح”.
واقتبست الإذاعة العبرية العامة، صباح اليوم الخميس، ذات “المصادر المتداخلة في مداولات الصفقة” قولها إنها تخشى أن نتنياهو، في هذه التصريحات السلبية، يسعى لتشجيع “حماس” للانضمام للاءاته الثلاث، لحسابات واعتبارات سياسية داخلية.
ومع ذلك، ورغم أن نتنياهو مختال، وما زال يعتقد أنه “ساحر”، وقادر على المناورة، والتغرير بكل العالم، يبدو أن هامش مناورته يصغر، وسيجد نفسه أمام لحظة الحقيقة مضطراً لقبول صفقة بدون خطوط حمر تعجيزية، أو التعرّض لاحتجاجات واسعة في الشارع الإسرائيلي.
من المرجح أن تدور الدوائر على نتنياهو عند اجتماع عوامل داخلية وخارجية: رغم دعمها السخي، باتت الولايات المتحدة في حالة حرج متزايد، وصبر الإدارة الأمريكية يقصر، خاصة أن لديها مشاغل وتحديات داخلية وخارجية كثيرة، عدا الحرب على غزة التي باتت تضر مصالحها بشكل مباشر من اليمن إلى سوريا. يضاف لذلك تزايد انتقادات دولية، واحتمال قيام “محكمة العدل الدولية” برفع بطاقة صفراء ثانية أمام إسرائيل التي تقاد من قبل وزراء يؤيدون الترانسفير علانية، ودون اكتراث للقانون الدولي والعالم كله.
حتى وإن بدت محاولة امتصاص غضب، تبقى التصريحات الأمريكية والبريطانية الرسمية، منذ أمس، دليلاً على تراجع صبرهما مقابل التعنت والتكبر الإسرائيلي، فقد قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن بريطانيا تدرس الاعتراف بفلسطين كجزء من دفع مساعي التسوية الدولتين. واليوم تفيد تسريبات أن وزارة الخارجية الأمريكية تدرس إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية كجزء من رؤيتها لليوم التالي للحرب على غزة، وفق ما يكشف عنه موقع “والا” العبري.
تحت عنوان “قولوا نعم لفلسطين”، اعتبرت صحيفة “هآرتس”، في افتتاحيتها، أن تصريح كاميرون هام، مرجحة أن أمريكا وبريطانيا تدركان عدم إمكانية التراجع للخلف في موضوع الصراع، وأن طرفي الصراع بحاجة لدفعة دولية للتغلب على معارضة تسوية الدولتين. وتخلص “هآرتس” للقول إن رفض نتنياهو قد تفجّر في وجوهنا في السابع من أكتوبر، وإنه هو وحكومته المتطرفة لا يبدون أي إشارة إلى أنهم استخلصوا الدرس.
معلق إسرائيلي: هذا التعجرف خطير، لأنه يدفعنا نحو الكارثة القادمة.. مواصلتنا الكذب على أنفسنا، ومواصلة الاعتقاد أننا مضطرون للعيش على حد السيف بنجاح، وأننا نحن المحقّون، والأقوى أكثر من كل العالم
وتتابع: “لذلك فإن الاعتراف بدولة فلسطينية بدون مفاوضات هي حاجة الساعة. يبقى الأمل أن تنضم دول صديقة أخرى لبريطانيا، وعلى رأسها الولايات المتحدة”.
ويواصل المعلق السياسي في الصحيفة جدعون ليفي، المعارض للحرب على غزة، التحذير من العمى والعنجهية واتهام العالم.
في مقاله اليوم تحت عنوان “عادت العنجهية” يستذكر ليفي أن إسرائيل بعد 1973 خفضت رأسها بتواضع، وصاغت ذاتها من جديد، أصيبت الدولة بالصدمة، ودخلت في حزن. منبهاً أن العنجهية والعجرفة التي سادت إسرائيل بعد حرب 1967 تبخّرت، ومعها طقوس عبادة الأصنام العسكرية- الجيش.
ويضيف، بما يرتبط بالحرب وما بعدها: “هذا التعجرف خطير، لأنه يدفعنا نحو الكارثة القادمة: مواصلتنا الكذب على أنفسنا، ومواصلة الاعتقاد أننا مضطرون للعيش على حد السيف بنجاح، وأننا نحن المحقّون، والأقوى أكثر من كل العالم”.
هذا من شأنه أن يقترن بمؤثرات داخلية، منها احتمال استمرار الاستنزاف، ومقتل جنود الاحتلال وقسم من المحتجزين داخل قطاع غزة، دون تحديد ملامح اليوم التالي للحرب، بخلاف الرغبة الكبيرة للمؤسسة الأمنية والجيش، وبالتزامن تفاقم الأزمة الاقتصادية. هذا كله يعني أن نتنياهو لن يقوى على مواصلة خلط الحسابات والاستخفاف بالآخرين في الداخل والخارج، خاصة إن بقيت المقاومة قادرة على مواصلة القتال الفعال، وجرت رياح غزة بما لا تشتهيه سفنه.
نتنياهو مهما ناور وخادع وخلط في الاعتبارات، مهما خطّطَ وسار على خيط الحذر الرفيع، سيحشر في الزاوية عندما تجتمع ضغوط الداخل والخارج، ويستمرّ النزيف العسكري في غزة وفي الجليل، وكذلك النزيف الاقتصادي.
ورسم الكاريكاتير المنشور في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، اليوم، يعكس هذا الاتجاه، ففيه يظهر نتنياهو “الساحر” يسير على حبل مرتفع، وفي فمه ملعقة صغيرة تحمل بيضة كتب عليها “صفقة” بدلاً من عصا تكفل الحفاظ على توازنه.
بغض النظر عن الادعاءات الكاذبة ومسرحية الشد والرخي داخل المؤسسة الصهيونية فيجب على حماس والقسام التي تملك زمام القرار رفض الصفقة حسب ما هو معروض ومتداول رفضا تاما.
لا يهمنا ما يحصل في ساحة العدو فهذا لاستهلاكهم.
فلسطينا ومدنيا، وبعد كل التضحيات الهائلة التي فاقت الوصف والخسائر التي ابتلينا بها لم يعد هنالك المزيد لتخسره والصفقة المتداولة لا تنهي المعاناة بصورة أكيدة.
فلسطينيا وعسكريا في الميدان، المقاومة بخير وتلقن العدو كل يوم، بالرغم من مكابرته وعدم اعترافه، تلقنه خسائر فادحة لم يمنى بها سابقا في كل حروبه، وما تخبطه بالانسحابات المتكررة إلا نتيجة لضربات المقاومة الموجعة وبداية نقص في الذخيرة..
فلسطينيا ومصداقيا،، كل اركان المقاومة اكدوا مرارا وتكرارا بعدم الدخول في صفقة إلا بعد وقف الحرب وقفا تاما وانسحاب الاحتلال من غزة.
كل يوم يمر يقرب الاحتلال من هذا الموقف فهو الذي يتنازل تدريجيا وهو الذي ينزل عن الشجرة ويقترب من تلبية شروط المقاومة وليس العكس.
على المقاومة التشبت بعناد واصرار بموقفها اللذي أعلنته وعدم الخضوع للابتزاز والنفاق المصري، وستربح على كل الجبهات.
انتصرت حماس ورب الناس 🇵🇸😃✌️🚀
الا يستحي الحكام العرب و هم يشاهدون رجولة اهل غزة!؟
الا يستحوا من شعوبهم الفقيرة المعدومة منذ عقود و هم يشتروا الدبابات و الطائرات و المرسيدس و اليخوت و القصور من اجل القضية، و في النهاية يقتلوا بها شعوبهم!؟
هذا التافه المجرم القذر نتنياهو يقول لا نتوقف حتى نسترجع الرهائن، ماذا يمنع المجاهدين من قتلهم!؟
ماذا سوف يفعل هذا الجربوع اذا قتلوهم جميعاً اليوم، يدمر غزة، ما هي مدمرة!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. «اليوم التالي» بين مخابرات العرب وإرهابيي إسرائيل! النتن ياهو يعتقد في نفسه انه سياسي محنك قادر على هزيمة عدوه ان كان في انتخابات او في حرب مع الدول العربية او في حرب منفردة مع أي دولة مهما كانت قوة هذه الدولة هذا ما كان يعتقده حتى تاريخ طوفان الأقصى بعد طوفان الأقصى وهزيمة إسرائيل على يد المقاومة الفلسطينية بسلاح صناعة يدوية وذهبت اليه المقاومة في عقر داره وقتلت وحصلت على أسرى من الضباط والجنود الإسرائيليين عدد 240 وهذا عدد لا يستهان به ومن هذا اليوم جميع حسابات إسرائيل والغرب وامريكا مرتبكه ولهذا تم فضحهم امام شعوب العالم انهم دعاة حرب وتخريب وقتل الأطفال والنساء وكبار السن والشباب الأعزل ولهذا الان لا يصدقهم احد وتم القضاء على جميع مبادئ حقوق انسان وحقوق باذنجان وحرية الكلمة وكل يوم تخسر إسرائيل ومعها الحلفاء من سمعتهم وانا في رائي المتواضع جدا مهما يتم من اجتماعات وتداول واتفاقات ان تركت المقاومة خارج حسابات أي تسوية وعمل دولة مكتملة الأركان لن تراء المنطقة سلام واليوم غزة غدا الله واعلم. وشكرا
في ضوء لاآت نتنياهو بعدم الانسحاب وعدم وقف إطلاق النار وعدم اطلاق السجناء على ماذا تتفاوض المقاومة مع العدو؟ أية موافقة على التبادل خسارة للمقاومة فيها
خداع لتفية المقاومة بعد اطلاق الأسرى.