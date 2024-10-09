بايدن ونتنياهو يتناولان خطط إسرائيل للرد على إيران في اتصال هاتفي

واشنطن: قال مسؤولون إسرائيليون إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء في اتصال هاتفي من المتوقع أنه تضمن مناقشة الخطط الإسرائيلية لشن ضربة انتقامية على إيران.

والاتصال، الذي جرى في فترة الصباح بتوقيت الولايات المتحدة، أول محادثة معروفة بين الجانبين منذ أغسطس/ آب. كما تزامن الاتصال مع تصعيد حاد بين إسرائيل من جهة وإيران و”حزب الله” من جهة أخرى، دون ظهور أي بادرة على قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على قطاع غزة.

وقالت كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الاتصال الهاتفي كان “مباشرا وبناء” وتضمن محادثات بشأن هجوم محتمل على إيران.

وأضافت جان بيير “استمر 30 دقيقة. كان مباشرا وبناء”.

ويترقب الشرق الأوسط رد إسرائيل على هجوم صاروخي إيراني الأسبوع الماضي ردا على التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان.

وتوعد نتنياهو إيران بأنها ستدفع ثمن هجومها الصاروخي، في حين قالت طهران إن أي رد انتقامي سيُقابل بدمار على نطاق واسع، مما يثير مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقا في المنطقة المنتجة للنفط، والتي قد تُستدرج الولايات المتحدة إليها.

والعلاقات بين بايدن ونتنياهو متوترة بسبب طريقة تعامل رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الحرب في غزة والصراع مع “حزب الله”.

وفي كتاب “الحرب” الذي ينشر الأسبوع المقبل، يذكر الصحافي بوب وودوارد أن بايدن دأب على اتهام نتنياهو بعدم وجود استراتيجية، وصرخ فيه في يوليو/ تموز قائلا “بيبي، ماذا هذا بحق الجحيم؟”، وذلك بعد الضربات الإسرائيلية قرب بيروت وفي إيران.

وردا على سؤال عن الكتاب، قال مسؤول أمريكي مطلع على الاتصالات السابقة بين الطرفين إن بايدن استخدم لغة حادة ومباشرة وغير منمقة و”بذيئة” مع نتنياهو وعنه خلال توليه منصبه.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ألغى زيارة للبنتاغون اليوم الأربعاء حيث ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو يريد التحدث مع بايدن أولا.

وتصاعد التوتر بين الجانبين في الأسابيع القليلة الماضية، إذ فوجئ مسؤولون أمريكيون مرارا بالإجراءات الإسرائيلية، وفقا لشخص مطلع على الأمر. وشمل ذلك قتل إسرائيل للأمين العام لـ”حزب الله”، حسن نصر الله، وتفجير أجهزة استدعاء (البيجر) وأجهزة اتصال لاسلكي يستخدمها أعضاء حزب الله في لبنان.

وقال الشخص المطلع إن إسرائيل بطيئة أيضا في إطلاع الإدارة الأمريكية على تفاصيل تخطيطها للرد على هجوم الصواريخ الباليستية الإيراني.

(وكالات)