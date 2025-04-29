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نتنياهو يجري زيارة رسمية إلى أذربيجان في 7 مايو

منذ 38 دقيقة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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القدس: أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيقوم بزيارة رسمية إلى أذربيجان في السابع من مايو/أيار المقبل، تستمر خمسة أيام.

وستكون أذربيجان، ثالث دولة يزورها نتنياهو منذ صدور مذكرة الاعتقال بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في قطاع غزة.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت (2022–2024) لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.

لكن أذربيجان من الدول غير الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ولم تصادق على نظام روما الأساسي، ما يعني أنها غير ملزمة قانونيا بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة بحق نتنياهو، على خلفية اتهامه بـ”ارتكاب جرائم حرب”.

وزار نتنياهو الولايات المتحدة، والمجر منذ صدور مذكرة الاعتقال في 21 نوفمبر 2024.

ويخشى نتنياهو أن يتم اعتقاله في حال وصل إلى دولة عضو في المحكمة، أو احتمال اعتقاله في حال سفره عبر أجواء دولة عضو في المحكمة.

وتأتي زيارة نتنياهو لأذربيجان في ظل تقارب ملموس بين الجانبين خلال الآونة الأخيرة، كان أحدث ملامحه لقاء جمع وزيري خارجية إسرائيل جدعون ساعر وأذربيجان جيهون بيراموف في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، مطلع أبريل/ نيسان الجاري.

وقال الوزيران آنذاك، في منشورين منفصلين على منصة “إكس”، إن العلاقات بين الجانبين “تتوسع”، بينما وصف الوزير الإسرائيلي اللقاء بأنه “ممتاز”.

وفي 9 مارس/ آذار الماضي، افتتحت أذربيجان سفارة لها في تل أبيب بعد 30 عاما من العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.

كما زار وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكاييل جباروف إسرائيل في 19 مارس 2025، حيث وقع مع وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين اتفاقا لاستكشاف الغاز في إسرائيل.

وتعتبر إسرائيل سادس أكبر مستورد للنفط من أذربيجان بقيمة مبيعات 713 مليون دولار، وفق بيانات العام الماضي، حسبما نقل إعلام عبري.

وفي عام 1992 اعترفت أذربيجان بإسرائيل، ومنذ ذلك الحين يقيم الطرفان علاقات دبلوماسية، وسبق لنتنياهو أن زار باكو مرتين، الأولى في أغسطس/ آب 1997 والثانية في ديسمبر/ كانون الأول 2016.

(الأناضول)

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