إسرائيل تعطل إطلاق أسرى فلسطينيين حتى انتهاء مشاورات أمنية الليلة

القدس: قالت هيئة البث العبرية الرسمية إن إسرائيل أجلت الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل حتى انتهاء مشاورات أمنية يعقدها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساء السبت، بشأن مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وكان من المفترض أن تنطلق تلك المفاوضات في 3 فبراير/ شباط الجاري، لكن حكومة نتنياهو لا تزال تماطل في الدخول فيها.

يأتي ذلك فيما نقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية الخاصة عن مصلحة السجون الإسرائيلية، أن القيادة السياسية لم تصدر بعد تعليمات بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين ضمن الدفعة الحالية.

ومن المفترض أن تطلق إسرائيل سراح 602 من المعتقلين الفلسطينيين، بينهم 50 محكوما بالمؤبد، و97 تقرر إبعادهم للخارج، و23 طفلا اعتقلهم الجيش الإسرائيلي من غزة بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

(الأناضول)