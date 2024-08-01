نتنياهو يحذر من أن أي هجوم على إسرائيل سيكون له “ثمن باهظ”

تل أبيب: حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران والجماعات التابعة لها في الشرق الأوسط من مغبة مهاجمة إسرائيل.

وقال نتنياهو، اليوم الخميس، في إفادة أمام قادة من الجبهة الداخلية إن “أي عمل عسكري ضدنا سيكون له ثمن باهظ، مهما كان مصدره” حسب ما ذكره مكتبه.

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل في حالة تأهب قصوى لمواجهة أي طارئ، سواء فيما يتعلق بالدفاع أو خيارات الهجوم المحتملة.

وكانت إيران وحماس قد هددتا إسرائيل بالانتقام، في أعقاب اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أمس الأربعاء في طهران.

وتتهم حركة حماس الاحتلال الإسرائيلي بالوقوف وراء اغتيال هنية، لكن الحكومة الإسرائيلية لم تعلق على هذا الأمر حتى الآن.

وكان نتنياهو قد حذر أمس من أن “أياما صعبة قادمة”، ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عنه قوله إنه “منذ شن الغارة في بيروت، باتت التهديدات تتعالى من كل مكان”، وتوعد قائلا “نحن مستعدون لكل السيناريوهات، وسنقف متحدين وثابتين ضد كل تهديد”.

وأكد نتنياهو مجددا على أن الحرب ستستغرق وقتا وتتطلب من مواطني إسرائيل الجلد والصبر. وأضاف أنه يتعرض منذ فترة لضغوط داخلية وخارجية لإنهاء الحرب، مؤكدا : “لم أستسلم لتلك الضغوط حينها، ولن أستسلم لها الآن”.

وقال نتنياهو إنه لو استمع لتلك الأصوات، لما كانت إسرائيل قد قتلت قادة حماس ومقاتليها، ولما دمرت البنية التحتية، ولما سيطرت على منطقة الحدود بين غزة ومصر، ولما “خلقت الظروف التي تقربنا من شروط لن تعيد رهائننا فحسب، بل وتسمح لنا أيضا بتحقيق جميع أهدافنا في الحرب.”

وتابع نتنياهو: “لقد تحققت كل الإنجازات التي حصلنا عليها في الأشهر الأخيرة لأننا لم نستسلم، ولأننا اتخذنا قرارات شجاعة في مواجهة ضغوط هائلة في الداخل والخارج. وأقول لكم إن الأمر لم يكن سهلا.”

واختتم نتنياهو حديثه قائلا “سنقاتل معا، وبعون الله سننتصر معا”.

(وكالات)