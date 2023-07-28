نتنياهو يحذر من تدخل المحكمة العليا في الإصلاح القضائي

تل أبيب: حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الإخبارية، اليوم الجمعة، من أن بلاده قد تدخل إلى غياهب “منطقة مجهولة”، إذا ألغت المحكمة العليا القانون الجديد الذي سيجرد المحكمة من سلطتها في عرقلة قرارات الحكومة.

وقال نتنياهو: “ما تتحدثون عنه هو موقف، أو موقف محتمل، كأن يحدث في أمريكا أن تتناول المحكمة العليا في الولايات المتحدة تعديلا دستوريا وتقول إنه غير دستوري”.

وأضاف “آمل ألا يحدث ذلك”، من دون أن يعلق على ما إذا كانت حكومته ستلتزم بحكم المحكمة العليا.

يشار إلى أن الحكومة الدينية اليمينية في إسرائيل تتهم القضاء بأن له تأثيرا كبيرا على القرارات السياسية، ولذلك تريد إضعاف سلطة المحكمة. ويمنع القانون القضاة من تصنيف القرارات التي تتخذها الحكومة أو الوزراء على أنها “غير ملائمة”.

كما يشار إلى أنه ليس هناك دستور في إسرائيل، بل إنها تستند بدلا من ذلك، إلى مجموعة من القوانين الأساسية. وإن إلغاء ما يسمى بمعيار “المعقولية” هو تعديل لأحد هذه القوانين الأساسية.

ولم يتم في تاريخ إسرائيل، إلغاء أي قانون مماثل من قبل المحكمة العليا. وإذا عارضت المحكمة قانونا للحكومة، فربما يؤدي ذلك إلى نوع من الأزمة الدستورية، حيث إن المسؤوليات لم تعد محددة بوضوح.

في مقابلة مع شبكة “إيه بي سي نيوز” الإخبارية، قال رئيس الوزراء إنه مجرد “تصحيح بسيط” لمحكمة “ناشطة”.

واستمر نتنياهو في وصف قلق المعارضة بأنه “سخيف”.

(د ب أ)