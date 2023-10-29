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نتنياهو يحذف تصريحاته التي ألقى فيها باللوم على أجهزة الأمن في هجوم حماس

منذ ساعة واحدة

بنيامين نتنياهو

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غزة: مع تصاعد الغضب إزاء تصريحاته ، التي ألقى فيها باللوم على أجهزة الأمن والمخابرات ، في الهجوم المدمر، الذي وقع في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، حذف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو تلك التصريحات.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد تعرض لهجوم من قبل بيني غانتس، عضو مجلس الحرب وزعيم حزب “الوحدة الوطنية” بالإضافة إلى زعيم المعارضة، يائير لابيد، بسبب كتابة منشور على موقع التواصل الاجتماعي(إكس)، يصر فيه على إنه لم يتلق على الإطلاق أي تحذيرات بشأن “النوايا الحربية”  لحركة حماس، في أي مرحلة، حسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” الأحد.

وكتب نتنياهو أيضا أن “جميع أجهزة الأمن، بما في ذلك رئيس الاستخبارات العسكرية ورئيس الشاباك ، كانت ترى أن حماس تم ردعها وتريد التوصل إلى تسوية”.

(د ب أ)

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