نتنياهو يدعو الرئيس الأمريكي لزيارة إسرائيل

القدس: دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيارة إسرائيل بهدف “التضامن” معها.

وذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، الأحد، أن البيت الأبيض ومكتب نتنياهو بحثا تفاصيل زيارة متوقعة لبايدن إلى إسرائيل.

وأضافت أن نتنياهو وخلال اتصال الهاتفي مع بايدن، أمس السبت، دعا الأخير إلى زيارة إسرائيل لـ “التضامن” معها.

يُذكر أن نتنياهو وبايدن أجريا 5 اتصالات هاتفية منذ إطلاق كتائب “عز الدين القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وفجر 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

(وكالات)