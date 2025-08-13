“سنساعدكم في تحلية مياه الشرب”.. نتنياهو يدعو الشعب الإيراني للتمرد على قيادته

تل أبيب: خاطب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشعب الإيراني بشكل مباشر في رسالة فيديو يوم الثلاثاء، وحثهم على التمرد ضد القيادة في طهران.

ودعا الشعب في إيران إلى “التحلي بالجرأة والشجاعة- والجرأة على الحلم”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: “اخرجوا إلى الشوارع واطلبوا العدالة واطلبوا المساءلة احتجوا على الطغيان… قوموا ببناء مستقبل أفضل لعائلاتكم ولجميع الإيرانيين. لا تدعوا هؤلاء الملالي المتعصبين يفسدون حياتكم لدقيقة واحدة أخرى”.

وذكر نتنياهو: “قادتكم فرضوا علينا حربا لمدة 12 يوما وخسروا بشكل بائس”.

وتابع: “فيما يتعلق بأزمة المياه الأخيرة في إيران، كل شيء ينهار. في هذه الحرارة الصيفية الشديدة للغاية، ليس لديكم حتى الماء البارد النظيف لتقديمه لأطفالكم “.

وفي المقابل، قال إن إسرائيل هي “الدولة رقم واحد في العالم في إعادة تدوير المياه”. وقال إنه إذا تم الإطاحة بالقيادة الحالية في طهران، فإن إسرائيل سترسل عددا كبيرا من الخبراء إلى إيران، “سوف نساعد إيران في إعادة تدوير المياه، وسنساعد إيران في تحلية المياه”.

وأضاف نتنياهو: “لقد حان الوقت للقتال من أجل الحرية”.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يواجه معارضة قوية في إسرائيل التي تشهد مظاهرات أسبوعية ويصفه المتظاهرون بأنه “ديكتاتور”.

(د ب أ)