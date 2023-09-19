نتنياهو يدعو ماسك إلى مكافحة معاداة السامية عبر منصة إكس

سان فرانسيسكو: تناول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والملياردير إيلون ماسك المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والسياسة الإسرائيلية وضبط المضامين عبر “إكس” تويتر سابقا، خلال حديث مباشر عبر المنصة التي يملكها صاحب شركتي تيسلا وسبايس إكس.

وقال نتنياهو لماسك صاحب منصة إكس، “آمل أن تتمكنوا من إيجاد القدرة على وضع حد لمعاداة السامية (عبر إكس) أو خفضها قدر الإمكان”.

وهدد إيلون ماسك قبل فترة قصيرة رابطة مكافحة التشهير ADL التي تحارب معاداة السامية والعنصرية، بملاحقات قضائية. وهو يعتبر أن هذه المنظمة الحكومية جعلت المعلنين ينفرون من شبكة التواصل الاجتماعي من خلال اتهامات لا أساس لها برأيه، بشأن الانتشار السريع لخطاب الكراهية عبر المنصة التي اشتراها في تشرين الأول/ أكتوبر 2022.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي “أنا أدرك أنكم عازمون على مكافحة أي شكل من أشكال الكراهية الجماعية للشعب التي تستهدفها معاداة السامية وآمل أن تنجحوا في ذلك. هذه ليست بمهمة سهلة لكني أشجعكم على إيجاد توازن”.

ويزور نتنياهو الولايات المتحدة بمناسبة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ورد إيلون ماسك أنه لا يمكنه الحؤول دون نشر كل رسائل الكراهية والحقد عبر منصة إكس التي باتت تضم “550 مليون مستخدم شهري”. وفي أيار/ مايو 2022 أشارت “تويتر” إلى أن لديها حوالي 230 مليون مستخدم ينشطون يوميا.

وأكد ماسك الذي يثير جدلا، أنه “ضد كل الهجمات على أي مجموعة من الأشخاص مهما كانت هذه المجموعة”.

وأضاف “أنا مع كل ما يؤدي إلى تطور البشرية ويسمح لنا في نهاية المطاف بأن نصبح حضارة بشرية ندرك فيها طبيعة الكون. لا يمكننا الوصول إلى هذه النتيجة مع وجود الكثير من الصراعات الداخلية والحقد والسلبية”.

وأثناء لقاء الطرفين، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، تظاهر عشرات الإسرائيليين في الخارج احتجاجا على حزمة تشريعات تمضي حكومة نتنياهو في تمريرها ضمن خطة “إصلاح القضاء” التي تصفها المعارضة بالانقلاب وتقول إنها “ستدمر الديمقراطية في إسرائيل”.

“عصر جديد”

وأعلن الرجلان عبر “إكس” أنهما سيجريان مقابلات متبادلة. وخلال حديثهما الودي جدا أعربا مرارا عن احترامهما الواحد للآخر.

وقال نتنياهو إن إيلون ماسك “يتصدر عملية الابتكار الأكبر في العصر الجديد وربما على الاطلاق”.

وأضاف “أنه يشق طريقا سيغير وجه البشرية وكذلك وجه دولة إسرائيل” موضحا أنه يريد “اقناعه بالاستثمار في إسرائيل خلال السنوات المقبلة”.

وتركز الحديث خصوصا على الذكاء الاصطناعي ومنافعه المحتملة ومخاطره على المجتمع.

وعدد نتنياهو التقدم الحاصل والوعود على صعيد أمد الحياة والطب والروبوتات لمساعدة المسنين والقضاء على الزحمة في البر والجو واتمتة الصناعة والزراعة. وتحدث كذلك عن المخاطر ولا سيما على الديمقراطية عندما يستخدم الذكاء الاصطناعي لأغراض مؤذية أو “في حال سيطر على البشر”.

وقال لماسك “أظن أننا نجد أنفسنا اليوم عند منعطف للبشرية جمعاء وعلينا الاختيار بين النعمة أو النقمة”.

“حكم” الذكاء الاصطناعي

وأعرب ماسك الذي أسس شركة خاصة به تعنى بالذكاء الاصطناعي هذه السنة، عن تفاؤله حول قدرة قادة العالم على التعاون لتجنب الكوارث المرتبطة بهذه التكنولوجيا.

وأكد “كل رياضة تحتاج إلى حكم” داعيا إلى تجنب سباق محموم إلى الذكاء الاصطناعي كما هي الحال مع الأسلحة النووية.

وإيلون ماسك هو أحد مؤسسي شركة “أوبن إيه آي” التي ابتكرت “تشات جي بي تي” إلا أنه غادر مجلس إدارتها لاحقا.

ويطلق ماسك بانتظام تحذيرات حول مخاطر الذكاء الاصطناعي وقد أجرى محادثات مع قادة سياسيين في واشنطن وبكين بهذا الشأن.

وشارك الأٍسبوع الماضي في سلسلة اجتماعات مغلقة في الكونغرس الأمريكي إلى جانب رؤساء شركات تكنولوجية كبرى من أمثال مارك زاكربرغ من مجموعة “ميتا” وسام آلتمان من “أوبن إيه آي” فيما تعمل الولايات المتحدة على تشريعات جديدة لضبط هذه التكنولوجيا بشكل أفضل.

وقال إيلون ماسك الأربعاء بعد أحد هذه الاجتماعات “ثمة توافق كبير على وضع ضوابط للذكاء الاصطناعي. حتى لو لم تكن هذه الضوابط مثالية (..) فإن تداعيات أي انحراف ممكن للذكاء الاصطناعي ستكون خطرة”.

(أ ف ب)