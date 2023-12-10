نتنياهو يدعو مقاتلي حماس إلى “الاستسلام الآن”

القدس: دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد مقاتلي حماس إلى “الاستسلام الآن”، قائلاً إنّ نهاية الحركة أصبحت قريبة مع اتساع نطاق الحرب المستمرة منذ أكثر من شهرين في قطاع غزة.

وقال نتياهو في بيان إنّ “الحرب ما زالت متواصلة لكنها بداية النهاية لحماس. أقول لإرهابيّي حماس: انتهى الأمر. لا تموتوا من أجل السنوار. استسلموا الآن”، في إشارة إلى رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار.

وأضاف “في الأيام القليلة الماضية، استسلم العشرات من إرهابيي حماس لقواتنا”.

غير أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي لم ينشر أيّ دليل على استسلام أي مقاتلين فيما نفت حماس هذه الادعاءات.

وقبل نحو شهر تقريبًا، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إنّ حماس “فقدت السيطرة” على قطاع غزة.

وتعليقاً على دعوة نتنياهو، قال عزّت الرشق، عضو المكتب السياسي لحماس، إنّ التاريخ “سيكتب عن غزة بوصفها صورة الانتصار الأشدّ وضوحاً”.

وأضاف أنّ “نهاية الاحتلال بدأت من غزة”.

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس بعد هجوم غير مسبوق نفّذته الحركة الفلسطينية في 7 تشرين الأول/أكتوبر في الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة أسفر عن 1200 قتيل معظمهم مدنيون وفق سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

كما أسر مقاتلو الحركة حوالي 240 شخصا نقلوهم إلى قطاع غزة حيث ما زال 137 منهم محتجزين، وفق جيش الاحتلال.

وردًا على الهجوم، توعدت قوات الاحتلال بـ”القضاء” على حماس وهي تشنّ غارات جوية وهجومًا بريًا منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر. وأسفر العدوان الإسرائيلي حتى الآن عن استشهاد 17997 شخصًا على الأقل، معظمهم من النساء والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة في حكومة حماس.

(وكالات)





