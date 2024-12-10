دامت 5 ساعات.. انتهاء أول أيام إفادة نتنياهو أمام القضاء بتهم فساد- (صور)

تل أبيب: انتهى أمس الثلاثاء اليوم الأول من إفادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحكمة المركزية في تل أبيب بتهم تتعلق بـ”الفساد”.

وقالت القناة الـ”12″ العبرية الخاصة إن إفادة نتنياهو أمام المحكمة استغرقت 5 ساعات، لافتة إلى أن هذه هي “المرة الأولى التي يدلي فيها رئيس وزراء إسرائيلي وهو في منصبه بإفادته في محاكمة جنائية ضده”.

وكانت المحكمة قررت عقد جلسات أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس بواقع 6 ساعات يوميا للاستماع إلى شهادة نتنياهو حول التهم المنسوبة إليه التي تشمل “الرشوة” و”الاحتيال” و”خيانة الأمانة”.

وذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية الخاصة أنه خلال الجلسة خاطبت المحامية من مكتب المدعي العام يهوديت تيروش نتنياهو بلقب “المتهم”.

وأضافت الصحيفة أن محامي نتنياهو جاك تشين طلب من تيروش مخاطبة موكله بلقب “رئيس الوزراء”، لترد عليه: “هنا هو المتهم الأول وهذا ما سنسميه”.

وقضايا الفساد المتهم بها نتنياهو معروفة بالملفات “1000” و”2000″ و”4000″، وقدم المستشار القضائي للحكومة السابق أفيخاي مندلبليت لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

ويتعلق “الملف 1000” بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.

فيما يُتهم في “الملف 2000” بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

ويُعتبر “الملف 4000” الأكثر خطورة، حيث يُتهم نتنياهو بتقديم تسهيلات تنظيمية لشركة “بيزك” للاتصالات، التي يملكها شاؤول ألوفيتش، مقابل تغطية إيجابية له ولعائلته في موقع “والا” الإخباري التابع للشركة، وتشمل التسهيلات الموافقة على صفقات دمج أفادت “بيزك” بمئات الملايين من الشواكل.

وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة حتى الآن.

وكانت المحكمة رفضت طلب وسائل الإعلام بث إفادة نتنياهو خلال جلسات المحاكمة على الهواء مباشرة.

فيما كشف موقع “تايمز أوف إسرائيل” العبري الخاص تفاصيل إفادة نتنياهو اليوم، لافتا إلى الأخير “نفى محاولته السيطرة على وسائل الإعلام، لكنه ادعى أن هناك حاجة إلى المزيد من التوازن في الصناعة”.

وأوضح مدعيا: “إسرائيل كانت أكثر حرية من حيث الآراء في السنوات الأولى للدولة، لكن تم تقليص التنوع في الآراء تدريجيا، حتى جاء معظم المحررون والصحفيون من المعسكر اليساري وتقاسموا الآراء اليسارية”.

وتابع: “حتى وقت قريب كانت لدى إسرائيل وسائل إعلام متجانسة للغاية. نحن لا نريد السيطرة على وسائل الإعلام، نريد تنويع وسائل الإعلام. الشيء الأكثر أهمية هو إضافة المزيد من محطات التلفزيون التي لا يسيطر عليها معسكر واحد، وهذا هو الأمر الأساسي”.

كذلك، نفى نتنياهو أنه “طالب بالشمبانيا والسجائر كهدايا واستغل منصبه لتلقي آلاف الشواكل من الفوائد”، معتبرا ذلك “كذبة كاملة”.

كما ادعى نتنياهو أن الاتهامات الموجهة إليه هي “اتهامات سخيفة بكل بساطة”.

إدلاء بشهادة لأول مرة

ومثل نتنياهو أمام محكمة في تل أبيب الثلاثاء للإدلاء بشهادته لأول مرة في محاكمته المستمرة منذ فترة طويلة في قضايا فساد، وهي المحاكمة التي من المرجح أن تجبره على التنقل بين قاعة المحكمة وغرفة إدارة الحرب لأسابيع.

ونتنياهو (75 عاما) الذي تولى السلطة بشكل متواصل تقريبا منذ عام 2009، هو الزعيم الأطول بقاء في السلطة في تاريخ إسرائيل وأول رئيس وزراء في منصبه يُتهم بارتكاب جرائم.

وقال نتنياهو للقضاة الثلاثة المعنيين بالقضية “انتظرت ثماني سنوات حتى هذه اللحظة كي أقول الحقيقة… لكن أنا أيضا رئيس وزراء… أقود البلاد في حرب على سبع جبهات. وأعتقد أنني قادر على التوفيق بين المهمتين”.

وكان نتنياهو مبتسما عندما دخل محكمة تل أبيب الجزئية في حوالي الساعة العاشرة صباحا (08:00 بتوقيت غرينتش). وتم نقل المحاكمة من القدس المحتلة لأسباب أمنية غير معلنة، وعُقدت في قاعة محكمة تحت الأرض على بُعد 15 دقيقة سيرا على الأقدام من مقر الدفاع الوطني للبلاد.

وقبيل بدء الجلسة أظهرت محطات التلفزة مسؤولين إسرائيليين في قاعة المحكمة بينهم رئيس الكنيست أمير أوهانا ووزيرة المواصلات ميري ريغيف وأعضاء من الكنيست (البرلمان)، بالإضافة إلى زوجة نتنياهو سارة وابنه أفنير.

وقبل أن يدلي نتنياهو بشهادته، قدم محاميه أميت حداد للقضاة ما يعتبره الدفاع عيوبا أساسية في التحقيق. وقال حداد إن المدعين العامين “لم يكونوا يحققون في جريمة، بل كانوا يستهدفون شخصا”.

وتجمع بضع عشرات من المحتجين في الخارج بعضهم من المؤيدين له والبعض الآخر يطالبه ببذل المزيد من الجهد للتفاوض على إطلاق سراح نحو 100 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة.

وتشن إسرائيل حربا على قطاع غزة منذ أكثر من عام، وخلال هذه الفترة سُمح لنتنياهو بتأجيل بدء مثوله أمام المحكمة. لكن قضاة قرروا يوم الخميس الماضي أنه يتعين على رئيس الوزراء البدء في الإدلاء بشهادته.

وقالت المحكمة إن نتنياهو المتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة سيدلي بشهادته ثلاث مرات في الأسبوع، على الرغم من حرب غزة والتهديدات الجديدة المحتملة التي يشكلها التوتر الأوسع القائم في الشرق الأوسط، بما في ذلك في سوريا المجاورة.

ووجهت اتهامات إلى نتنياهو في عام 2019 في ثلاث قضايا تتعلق بهدايا من أصدقاء من فئة المليونيرات وبالسعي لمنح مزايا تنظيمية لأباطرة الإعلام مقابل تغطية تفضيلية. وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات.

وفي الفترة التي سبقت موعد محاكمته، عاد نتنياهو إلى خطاب ما قبل الحرب المألوف ضد سلطات إنفاذ القانون، ووصف التحقيقات ضده بأنها حملة شعواء. وينفي الاتهامات ويؤكد أنه غير مذنب.

وقال في بيان صدر يوم الخميس “التهديد الحقيقي للديمقراطية في إسرائيل لا يشكله ممثلو الجمهور المنتخبون، بل بعض أفراد سلطات إنفاذ القانون الذين يرفضون قبول اختيار الناخبين ويحاولون تنفيذ انقلاب من خلال تحقيقات سياسية مسعورة غير مقبولة في أي ديمقراطية”.

وفي مؤتمر صحافي عقد مساء الاثنين، قال نتنياهو إنه انتظر ثماني سنوات حتى يتمكن من سرد قصته، وعبر عن غضبه إزاء الطريقة التي تم بها التعامل مع الشهود أثناء التحقيقات.

انقسامات بين الإسرائيليين

قبل الحرب، أدت المشاكل القانونية التي واجهها نتنياهو إلى انقسام شديد بين الإسرائيليين وأربكت السياسة الإسرائيلية خلال خمس جولات من الانتخابات. كما أدت محاولة حكومته العام الماضي للحد من صلاحيات القضاء إلى زيادة انقسام الإسرائيليين.

وأدى الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والحرب التي تلتها في قطاع غزة، إلى إبعاد محاكمة نتنياهو عن الاهتمام العام في إسرائيل، حيث اتحد الإسرائيليون في ظل حالة من الحزن والصدمة. ولكن مع استمرار الحرب، انهارت الوحدة السياسية.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، وبعد هدوء القتال على إحدى الجبهات بعد أن توصلت إسرائيل إلى وقف لإطلاق النار مع جماعة “حزب الله” اللبنانية، اندلع صراع بين أعضاء حكومة نتنياهو، بما في ذلك وزيرا العدل والشرطة، والسلطة القضائية.

وتفاقمت مشاكله القانونية المحلية الشهر الماضي عندما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحقه ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

(وكالات)