نتنياهو يدّعي أن شروط إعادة الأسرى من غزة “بدأت تنضج”

القدس: ادّعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الشروط اللازمة لإعادة الأسرى الإسرائيليين في غزة “بدأت تنضج”، بسبب “الضغط القوي جدا” على حركة “حماس”.

جاء ذلك في لقاء جمعه مع أهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، قبيل زيارة رسمية يجريها إلى واشنطن، وفق منشور لموقع رئيس الوزراء الإسرائيلي على منصة “إكس”، الثلاثاء.

تأتي زيارة نتنياهو وسط تقلص الآمال داخل إسرائيل من أن تحقق أي تأثير في مجرى التوصل لاتفاق تبادل للأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، بسبب انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من السباق الرئاسي، وتوجيه الأنظار نحو الرئيس المقبل.

ويدعم هذا التراجع في التوقعات، إعلان نتنياهو الأحد قراره إرسال وفده المفاوض إلى قطر الخميس المقبل، أي بعد لقائه المتوقع مع بايدن وخطابه المجدوَل أمام الكونغرس الأربعاء.

وقال نتنياهو: “نحن مصممون على إعادتهم (الأسرى) جميعا، الشروط اللازمة لإعادتهم بدأت تنضج لسبب بسيط وهو أننا نمارس ضغوطا قوية جدا على حماس”، وفق ادّعائه.

وأضاف: “نشهد تغييرًا معينًا، وأعتقد أن هذا التغيير سيستمر في النمو، أعتقد أنه إذا التزمنا به فيمكننا التوصل إلى اتفاق”، دون توضيح.

وتابع: “أقول مسبقًا إن هذه عملية، وللأسف ليست دفعة واحدة، ستكون هناك مراحل، لكنني أعتقد أنه يمكننا دفع الصفقة والحفاظ على وسائل الضغط في أيدينا لتحقيق إطلاق سراح الآخرين، هذا هو الاتجاه الذي نسير فيه”.

من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن نتنياهو قوله في اللقاء ذاته: “لست مستعدا بأي حال من الأحوال للتخلي عن النصر على حماس”.

(الأناضول)