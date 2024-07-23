سياسة | عربي | فلسطين

نتنياهو يدّعي أن شروط إعادة الأسرى من غزة “بدأت تنضج”

23 - يوليو - 2024

حجم الخط
2

القدس: ادّعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الشروط اللازمة لإعادة الأسرى الإسرائيليين في غزة “بدأت تنضج”، بسبب “الضغط القوي جدا” على حركة “حماس”.

جاء ذلك في لقاء جمعه مع أهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، قبيل زيارة رسمية يجريها إلى واشنطن، وفق منشور لموقع رئيس الوزراء الإسرائيلي على منصة “إكس”، الثلاثاء.

تأتي زيارة نتنياهو وسط تقلص الآمال داخل إسرائيل من أن تحقق أي تأثير في مجرى التوصل لاتفاق تبادل للأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، بسبب انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من السباق الرئاسي، وتوجيه الأنظار نحو الرئيس المقبل.

ويدعم هذا التراجع في التوقعات، إعلان نتنياهو الأحد قراره إرسال وفده المفاوض إلى قطر الخميس المقبل، أي بعد لقائه المتوقع مع بايدن وخطابه المجدوَل أمام الكونغرس الأربعاء.

وقال نتنياهو: “نحن مصممون على إعادتهم (الأسرى) جميعا، الشروط اللازمة لإعادتهم بدأت تنضج لسبب بسيط وهو أننا نمارس ضغوطا قوية جدا على حماس”، وفق ادّعائه.

وأضاف: “نشهد تغييرًا معينًا، وأعتقد أن هذا التغيير سيستمر في النمو، أعتقد أنه إذا التزمنا به فيمكننا التوصل إلى اتفاق”، دون توضيح.

وتابع: “أقول مسبقًا إن هذه عملية، وللأسف ليست دفعة واحدة، ستكون هناك مراحل، لكنني أعتقد أنه يمكننا دفع الصفقة والحفاظ على وسائل الضغط في أيدينا لتحقيق إطلاق سراح الآخرين، هذا هو الاتجاه الذي نسير فيه”.

من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن نتنياهو قوله في اللقاء ذاته: “لست مستعدا بأي حال من الأحوال للتخلي عن النصر على حماس”.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 23, 2024 الساعة 9:26 ص

    الله سينتقم منك أيها القذر يا سفاح أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور إنك كلب بنغفير وسموتريتش و الحرديم الذين سيساهمون في حتفك يا أيها البولندي الحقير ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🐖🚀

    رد
  2. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 23, 2024 الساعة 4:30 م

    هه النتن يظن نفسه أذكى انسان وهو والله بذكاء الضبع في غابة تل أبيب يا حبيب ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🐖🚀

    رد

أخبار ذات صلة

انتقادات إسرائيلية لكامالا هاريس بعد دعوتها لوقف الحرب على غزة
26 - يوليو - 2024
هاريس تضغط على نتنياهو بشأن الوضع الإنساني في غزة وتقول إنها لن تصمت
25 - يوليو - 2024
لماذا يجب على إسرائيل أن لا تسمح بانهيار السلطة الفلسطينية؟
23 - يوليو - 2024
صحيفة عبرية: هل يتبع بايدن في نهاية ولايته سياسة أوباما مع إسرائيل؟ 
23 - يوليو - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية