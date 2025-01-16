نتنياهو يراهن على هدنة غزة لإنقاذ مستقبله السياسي 

القدس: يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ أشهر، ضغوطا من حلفائه السياسيين وعائلات الرهائن والجنود لإنهاء حرب غزة، لكن محللين يقولون إنه يأمل الآن أن يساعده وقف إطلاق النار على البقاء في السلطة.

يمثل وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الذي أعلنه الوسيطان قطر والولايات المتحدة الأربعاء، لحظة محورية لرئيس الوزراء الإسرائيلي.

فمنذ هجوم حركة حماس على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، واجه نتنياهو انتقادات علنية حادة لعدم تأمين إطلاق سراح المحتجزين في غزة في وقت أبكر.

واتهمت عائلات الجنود الإسرائيليين الذين يقاتلون في غزة نتنياهو بعرقلة الجهود التي استمرت شهورا لإنهاء القتال من أجل تحقيق مكاسب سياسية، بينما يواجه في الوقت نفسه اتهامات بالفساد في محاكمة متواصلة.

أرسل له نحو 800 من أهالي الجنود في وقت سابق من الشهر الحالي رسالة قالوا فيها إنهم لم يعد بإمكانهم “السماح لك بمواصلة التضحية بأبنائنا كوقود للمدافع”.

وقُتل أكثر من 400 جندي إسرائيلي في الأراضي الفلسطينية منذ بدء الحرب.

لكن أعضاء اليمين المتطرف في ائتلاف نتنياهو هددوا بالانسحاب من إدارته إذا ما أبرم اتفاقا لوقف إطلاق النار، وضغطوا من أجل رد أكثر قوة في غزة.

ورغم الضغوط المتضاربة، يقول محللون إن العقبات التي خيّمت على ولايته في الأشهر الأخيرة، من غير المرجح أن تؤدي إلى إسقاط رئيس الوزراء الذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه ناجٍ سياسي.

ورغم أن حماس لم تُهزم، فقد دمّرت إسرائيل قيادة الحركة وبنيتها العسكرية. كما أضعفت بشكل كبير عدوّها اللدود حزب الله اللبناني في حرب موازية شمالا، تمكنت خلالها من اغتيال الأمين العام للحزب المدعوم من إيران حسن نصر الله وعددا من القياديين الآخرين.

والآن، قد يسعى نتنياهو إلى إيجاد طريقة لاستخدام اتفاق وقف إطلاق النار لصالحه، ربما بالابتعاد عن شركاء الائتلاف اليمينيين المتطرفين الذين اعتمد عليهم منذ عام 2022.

وقد يمهد الاتفاق الطريق لتطبيع طويل الأمد مع السعودية، بدعم من الرئيس الأمريكي العائد إلى البيت الأبيض دونالد ترامب.

يقول رئيس قسم الدراسات السياسية في جامعة بار-إيلان في تل أبيب جوناثان رينهولد إن “المفتاح ليس الموقف ولكن كيف تخوض اللعبة، والخلاصة هي أن (نتنياهو) أفضل لاعب في اللعبة”.

صفقة سعودية؟

قبل هجوم حماس، كانت الولايات المتحدة حليفة إسرائيل على وشك إبرام صفقة تطبيع بين المملكة الخليجية وإسرائيل.

ويقول الصحافي ومؤلف كتاب سيرة نتنياهو عام 2018 أنشيل فيفر، إن “السؤال هو ما الذي سيحصل عليه نتنياهو من الصفقة بعد إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار، وهنا نصل إلى المسألة السعودية”.

ويشير إلى أنه من الممكن أن يكون الاتفاق “جزءا من شيء أكبر بكثير… يريد ترامب صفقة” بين السعودية وإسرائيل.

وفيما تعهد شركاء نتنياهو من اليمين المتطرف بمعارضة وقف إطلاق النار، قال فيفر إنه من غير المرجح أن تؤدي أي خلافات في الائتلاف الحاكم إلى إسقاطه.

ورغم ذلك، فإن وقف إطلاق النار سيكون “لحظة الحقيقة” بالنسبة لنتنياهو، إذ قد يحاول الابتعاد عن اليمين المتشدد في الائتلاف إلى “نوع من الصفقة مع السعوديين تحدد إرث نتنياهو” السياسي، وفق فيفر.

وتقول المحللة السياسة في الجامعة العبرية في القدس غاييل تالشير، إن نتنياهو ربما لم يعد بحاجة إلى الاعتماد على أقصى اليمين.

مطاردة

وأعرب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن إيتمار بن غفير، وكلاهما من أعضاء اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو، مرارا عن معارضتهما للصفقة.

وتقول تالشير: “قد لا يكون سموتريتش وبن غفير جزءا من صفقة مماثلة، ما يعني أنه خلف الستائر الثقيلة، قد يكون نتنياهو يستعد لذلك اليوم”.

وتشير إلى أن وزير الدفاع السابق بيني غانتس وزعيم المعارضة يائير لبيد وشخصيات أخرى، أشاروا بالفعل إلى أنهم سيعملون مع نتنياهو إذا توصل إلى اتفاق لتحرير الرهائن أو إذا أبرم صفقة مع السعودية.

ويلفت أفيف بوشينسكي المعلق السياسي ورئيس أركان نتنياهو السابق، إلى أنه رغم بعض الاضطرابات التي أثارها وقف إطلاق النار، “فإنه من الناحية السياسية، ليس تغييرا في قواعد اللعبة”.

ورغم ذلك، يقول إن هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر سيستمر في إلقاء ظلاله على نتنياهو.

ويضيف بوشينسكي أن رئيس الوزراء “يريد أن يتذكر الناس أولئك الذين تمكن من إعادتهم ولكن ليس أولئك الذين لم يتمكن من إعادتهم”.

ويتابع: “لكن هذا الشيء سيستمر في مطاردته… ستكون المرة الأولى منذ قيام إسرائيل” يعجز فيها جيشها عن إنقاذ مدنيين مفقودين.

(أ ف ب)