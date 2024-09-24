نتنياهو يرجئ زيارته إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

نيويورك: أرجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددا زيارته إلى الأمم المتحدة على خلفية تصاعد الصراع مع حزب الله المدعوم من إيران في لبنان.
وبدلا من الوصول إلى نيويورك غدا الأربعاء، سيصل نتنياهو بعد غد الخميس ويلقي كلمته أمام الجمعية العامة يوم الجمعة، حسبما أعلن السفير الإسرائيلي بالأمم المتحدة داني دانون.
وقد تصاعد الصراع في الشرق الأوسط في الأسابيع الأخيرة، مما دفع نتنياهو إلى إرجاء وصوله إلي نيويورك الذي كان مقررا في الأصل اليوم الثلاثاء.
ووفقا لوزارة الصحة اللبنانية، أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية عن استشهاد أكثر من 550 شخصا، من بينهم أطفال وعاملون في المجال الصحي.
(د ب أ)
هههه مهزلة والله إذا استقبلوا سفاح أطفال ونساء غزة في جمعية الأمم المتخاذلة عن نصرة الشعب الفلسطيني الأعزل المقهور من عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي القذر الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸🇱🇧✌️🚀🐒🔥