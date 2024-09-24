سياسة | دولي

نتنياهو يرجئ زيارته إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

24 - سبتمبر - 2024

حجم الخط
1

نيويورك: أرجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددا زيارته إلى الأمم المتحدة على خلفية تصاعد الصراع مع حزب الله المدعوم من إيران في لبنان.

وبدلا من الوصول إلى نيويورك غدا الأربعاء، سيصل نتنياهو بعد غد الخميس ويلقي كلمته أمام الجمعية العامة يوم الجمعة، حسبما أعلن السفير الإسرائيلي بالأمم المتحدة داني دانون.

وقد تصاعد الصراع في الشرق الأوسط في الأسابيع الأخيرة، مما دفع نتنياهو إلى إرجاء وصوله إلي نيويورك الذي كان مقررا في الأصل اليوم الثلاثاء.

ووفقا لوزارة الصحة اللبنانية، أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية عن استشهاد أكثر من 550 شخصا، من بينهم أطفال وعاملون في المجال الصحي.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    سبتمبر 25, 2024 الساعة 10:19 م

    هههه مهزلة والله إذا استقبلوا سفاح أطفال ونساء غزة في جمعية الأمم المتخاذلة عن نصرة الشعب الفلسطيني الأعزل المقهور من عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي القذر الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸🇱🇧✌️🚀🐒🔥

    رد

أخبار ذات صلة

ماذا تكون الحرب الشاملة إذن؟
25 - سبتمبر - 2024
اجتماعات الجمعية العامة الأممية.. دعوات لإصلاح النظام الدولي
25 - سبتمبر - 2024
أمير قطر يدعو لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وغزة- (فيديوهات)
24 - سبتمبر - 2024
رئيس البرازيل يرحب بالوفد الفلسطيني في الجمعية العامة بشكل خاص.. ويحذر من امتداد حرب غزة إلى لبنان- (فيديو)
24 - سبتمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية