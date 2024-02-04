نتنياهو يرد على انتقادات بن غفير للدعم الأمريكي

تل ابيب: رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد على انتقادات الوزير اليميني المتشدد إيتمار بن غفير لما اعتبره مساعدات غير كافية تقدمها واشنطن للكيان الإسرائيلي في حربه ضد حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” في قطاع غزة.

وكان وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير قد صرح لصحيفة “وول ستريت جورنال” بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يقدم الدعم الكافي لإسرائيل.

وقال للصحيفة في مقال نشر الأحد “بدلا من أن يقدم لنا دعمه الكامل ينشغل بايدن في تقديم المساعدات الإنسانية والوقود (لغزة) الذي يذهب لحماس”.

وأضاف الوزير اليميني “لو كان (الرئيس الأمريكي السابق دونالد) ترامب في السلطة لكان سلوك الولايات المتحدة مختلفا تماما”.

وقال نتنياهو قبيل اجتماع الحكومة الأحد “لست بحاجة إلى مساعدة لمعرفة كيفية إدارة علاقاتنا مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي مع الوقوف بثبات عند مصالحنا الوطنية”.

وأضاف “نحن نتخذ قراراتنا بأنفسنا حتى في الحالات التي لا يوجد فيها اتفاق مع أصدقائنا الأمريكيين”.

وتعتبر الولايات المتحدة الحليف الرئيسي لإسرائيل وتقدم لها سنويا دعما عسكريا بمليارات الدولارات.

وأصرت واشنطن في الأسابيع الأخيرة على توفير حماية أكبر للمدنيين في قطاع غزة مع تشديدها على ضرورة قيام دولة فلسطينية.

وجاءت تصريحات بن غفير بعد فرض واشنطن وفي خطوة نادرة عقوبات على أربعة مستوطنين وسط تصاعد للعنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما وقع العقوبات الأسبوع الماضي إن العنف هناك “وصل إلى مستويات لا تطاق”.

ويعيش نحو 490 ألف مستوطن في الضفة الغربية في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وتشهد الضفة الغربية تصاعداً في وتيرة أعمال العنف منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 375 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال أو مستوطنين إسرائيليين في الضفة، بحسب أرقام وزارة الصحة الفلسطينية.

ويأتي النقاش الدبلوماسي في وقت من المتوقع أن يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إسرائيل هذا الأسبوع كجزء من رحلته الخامسة إلى الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بلينكن سيقدم مقترحا جديدا يتضمن إطلاق سراح أسرى إسرائيليين لدى حماس مقابل وقف القتال.

اندلعت الحرب في غزة بعد هجوم غير مسبوق شنته حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر وأسفر عن مقتل نحو 1160 شخصا، كما احتُجز في الهجوم نحو 250 أسيرا تقول إسرائيل إن 132 منهم ما زالوا في غزة، و27 منهم على الأقل يُعتقد أنهم لقوا حتفهم.

وتعهدت إسرائيل القضاء على حماس، وشنت هجوما عسكريا واسعا أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 27365 شخصا في غزة، معظمهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة في القطاع.

(أ ف ب)