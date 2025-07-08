سياسة | دولي

نتنياهو يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

نتنياهو خلال عشاء مع الرئيس دونالد ترامب، في البيت الأبيض. 7 يوليو2025. رويترز

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واشنطن: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الإثنين، أنه رشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام، مشيداً بجهوده في تعزيز مساعي السلام في عدة مناطق.

وجاء إعلان نتنياهو في بداية مأدبة عشاء مشتركة في البيت الأبيض، حيث سلّمَ ترامب نسخة من الرسالة التي بعث بها إلى لجنة نوبل.

وقال نتنياهو أمام الكاميرات: “إنها ترشيحك لجائزة نوبل للسلام، وهي مستحقة تماماً، ويجب أن تنالها”.

ووصف ترامب بأنه زعيمٌ “يصنع السلام في هذه اللحظة، من دولة إلى أخرى، ومن منطقة إلى أخرى”.

ورد ترامب قائلاً: “شكراً جزيلاً. أن يأتي هذا منك تحديداً يعني لي الكثير”.

وتعتبر الولايات المتحدة الحليف الأهم لإسرائيل.

(د ب أ)

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