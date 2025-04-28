نتنياهو يرفض مقترحا لوقف إطلاق النار في غزة 5 سنوات مقابل الأسرى

القدس: رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقترحا لوقف إطلاق النار بقطاع غزة لمدة خمس سنوات، مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، وفق مصدر سياسي وإعلام عبري الاثنين.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 171 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وقال مصدر سياسي إسرائيلي لم يذكر اسمه، في تعميم على وسائل الإعلام العبرية: “بعض الدول العربية لديها أفكار، مثل وقف الحرب لمدة خمس سنوات”.

مصدر سياسي إسرائيلي: “ليس هناك أي أمل في أن نوافق على هدنة مع حماس تسمح لها بمواصلة حربها على إسرائيل بكثافة أكبر”

وتابع: “ليس هناك أي أمل في أن نوافق على هدنة مع (حركة) حماس تسمح لها”، وفق ادعائه، بـ”مواصلة حربها على إسرائيل بكثافة أكبر”.

وعادة ما تصدر البيانات المنسوبة إلى “مصدر سياسي” عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وقالت هيئة البث العبرية (رسمية) الاثنين: “أفادت تقارير أمس بأن مصادر في حماس قالت إن وفد الحركة بالدوحة والقاهرة اقترح رؤية شاملة تتعلق بوقف إطلاق النار لمدة خمس سنوات، وتبادل الرهائن دفعة واحدة“.

وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9900 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة الكثير منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

الهيئة أضافت أن مقترح “حماس” يتضمن أيضا “انسحابا كاملا لقوات الجيش الإسرائيلي من غزة، وإعادة إعمار القطاع، ورفع الحصار، والعودة إلى وضع ما قبل 2 مارس/ آذار الماضي”.

كما يتضمن المقترح “إنشاء لجنة محلية من المستقلين لإدارة غزة”، حسب الهيئة التي زادت بأن “المصادر أكدت أن وفد حماس رفض مناقشة مسألة نزع سلاح الحركة”.

وحتى الساعة 14:10 “ت.غ” لم تصدر تعقيبات عن الأطراف المعنية بشأن ما ذكره المصدر السياسي وهيئة البث الرسمية.

(الأناضول)