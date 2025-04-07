نتنياهو يسافر بمسار طويل إلى واشنطن لتجنب اعتقاله بموجب المذكرة الدولية 

القدس: اضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، للسفر بمسار طويل من العاصمة المجرية بودابست إلى واشنطن لتجنب هبوط اضطراري قد يؤدي لاعتقاله بموجب مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحقه.

والولايات المتحدة الأمريكية ليست عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة اعتقال بحق نتنياهو لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين بقطاع غزة. لكن نتنياهو يخشى السفر في أجواء دول أعضاء في المحكمة خشية هبوط اضطراري فيها.

وذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية أن “نتنياهو اضطر للسفر بمسار طويل من بودابست إلى واشنطن لتجنب هبوط اضطراري قد يؤدي لاعتقاله بموجب مذكرة المحكمة الجنائية الدولية”.

وأشارت إلى أن “نتنياهو سافر إلى واشنطن مباشرة من بودابست لحضور اجتماع كان مقررا على عجل في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.

وقالت: “قدرت إسرائيل أنه من المتوقع أن تنفذ أيرلندا وأيسلندا وهولندا أمر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وبالتالي حلقت طائرة جناح صهيون فوق كرواتيا وإيطاليا وفرنسا”.

وأضافت: “منذ بداية الحرب، مرت جميع رحلات رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة فوق اليونان وإيطاليا وفرنسا، ومن هناك عبرت المحيط الأطلسي” إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتتزامن زيارة نتنياهو لواشنطن مع تكثيف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

وستكون هذه الزيارة الثانية لنتنياهو إلى الولايات المتحدة منذ تولي ترامب مجددا منصب الرئيس في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وذكرت الصحيفة إنه فور وصوله إلى واشنطن استُقبل بمظاهرة من قبل مؤيدين لإبرام اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار في قطاع غزة.

وقالت: “عندما وصل نتنياهو إلى واشنطن، تظاهر عشرات الأشخاص في المدينة للمطالبة بعودة الأسرى، بمن فيهم يهودا كوهين، والد الجندي الأسير نمرود كوهين، الذي جاء مع العديد من أفراد عائلة الأسرى الآخرين لحضور اجتماعات في مقر الأمم المتحدة في نيويورك”.

ونقلت عن كوهين قوله إنه “يود أن يتطرق ترامب علنا إلى انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة”، معتبرا أن “الأسرى في أسفل قائمة أولويات نتنياهو”.

وأضاف: “الضغط الخارجي وحده هو الذي سيعيد المفاوضات إلى مسارها الصحيح”.

والخميس، أعلنت حكومة المجر بدء إجراءات انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، بالتزامن مع زيارة نتنياهو المطلوب للمحكمة والصادرة بحقه مذكرة اعتقال.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت؛ لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

(الأناضول)