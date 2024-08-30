مصدر في «حماس» لـ «القدس العربي»: لا تقدم في التفاوض… ونتنياهو يساوم ويضع «فيتو» على كبار الأسرى الفلسطينيين

لندن ـ «القدس العربي»: قال مصدر في حركة المقاومة الإسلامية «حماس» لـ «القدس العربي» إنه لا يمكن الحديث عن تقدم حتى الآن فيما يخص مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين في قطاع غزة، ولا حتى فيما يتعلق بملف الأسرى وأسمائهم.

وبخصوص ما ذكره موقع «واللا» الإسرائيلي عن تبادل الحركة وإسرائيل قوائم بأسماء المحتجزين والأسرى الذين تريدان الإفراج عنهم خلال الصفقة، قال المصدر إنه لا يمكن الحديث حتى الآن عن تقدم، وإن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يصر على رفض 65 اسما من الأسرى الفلسطينيين من أصحاب الأحكام الكبيرة ومن بينهم القيادي في «فتح» مروان البرغوثي، وأمين عام «الجبهة الشعبية» أحمد سعدات، وعبد الله البرغوثي وغيرهم.

وبخصوص التسريبات الأمريكية والإسرائيلية عن حدوث تقدم، قال المصدر إن مثل هذه التسريبات غالبا ما تحصل وكانت تحصل منذ 10 أشهر، وإن أسباب إشاعة أجواء إيجابية هي الضغوط التي يواجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الداخل، سواء من جانب أهالي المحتجزين أو على المستوى السياسي.

ويرى أن نتنياهو يريد القول إنه يخوض معركتين، الأولى ميدانية والثانية في ملف المفاوضات، ويوحي بأن الطرف الثاني، أي فصائل المقاومة، هو الذي يتعنت، لكن، والكلام للمصدر، لا أساس لهذا الكلام من الصحة.

وفيما يخص الطرف الأمريكي، يقول المصدر عن الإدارة الأمريكية إنها باتت تنظر إلى ملف المفاوضات كجزء من الانتخابات الرئاسية، خصوصا أن الرئيس السابق دونالد ترامب يستغل هذا الأمر ويحمّل نائبة الرئيس المرشحة كامالا هاريس مسؤولية 7 أكتوبر، وكذلك في ظل وجود معلومات عن تواصل بين ترامب ونتنياهو لتأخير عقد صفقة يراها الاثنان تصب في مصلحة هاريس.

ويؤكد المصدر أن المقاومة هي الأحرص على التوصل إلى حل، وقد تلقت العرض الأمريكي في 2 تموز / يوليو، وعندما سألت الحركة الوسطاء أكدوا أن الجانب الإسرائيلي وافق عليها، وعلى هذه الأساس قدمت الحركة ردّها، وتضمن بعض التعديلات التي وصفها وليام بيرنز مدير المخابرات المركزية الامريكية بالطفيفة، لكن منذ ذلك الحين حصل الكثير واغتيل زعيم الحركة الشهيد إسماعيل هنية الذي كان يقود الدبلوماسية الفلسطينية في ملف التفاوض، وكل هذا يشير إلى أن نتنياهو لا يريد التوصل إلى أي اتفاق.

وبخصوص مسألة محور «نيتساريم» الذي يقسم القطاع، يرى المصدر أن لـ « نتساريم» وضعا خاصا وهذا المحور كان موجودا في 2002 وكان الإسرائيلي يقول إن مستوطناته تعادل تل أبيب، ومع ذلك انسحب منها عام 2005.

ويشير إلى أنه من الصعب على الإسرائيلي البقاء في «نيستاريم» لأنه محاط من كل الاتجاهات، لكن نتنياهو يريد أن يساوم عليه.

أما فيما يخص محور فيلادلفيا، فإن نتنياهو يسعى أيضا إلى تحقيق مكاسب سواء عبر المطالبة بقوات دولية فيه أو أي مكسب يستطيع تحقيقه.