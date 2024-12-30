نتنياهو يستأصل البروستاتا بعد “ورم حميد”

القدس: قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الأخير سيمضي عدة أيام في جناح محصن بمستشفى هداسا بالقدس الغربية بعد استئصال البروستاتا إثر اكتشاف ورم حميد فيها مساء أمس الأحد.

وأضاف المكتب: “انتهت عملية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجراحية بنجاح ودون مضاعفات”.

وأوضح أن نتنياهو استفاق من التخدير واستعاد وعيه تماما، وجرى نقله إلى غرفة محصنة تحت الأرض.

وأشار المكتب إلى أن نتنياهو سيبقى في المستشفى للمراقبة في الأيام المقبلة، وأنه لن يمثل أمام المحكمة للإدلاء بأقواله هذا الأسبوع.

من جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أنه “تم استئصال البروستاتا بنجاح لنتنياهو بعد اكتشاف ورم حميد فيها”.

وكان نتنياهو أجرى العملية، مساء الأحد، وخلالها وبسبب خضوعه للتخدير الكامل تولى مكانه وزير العدل ياريف ليفين قبل أن تعود الصلاحيات له بعد العملية الجراحية.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن المحكمة المركزية الإسرائيلية في تل أبيب وافقت على طلب نتنياهو عدم المثول أمام قضاتها هذا الأسبوع للرد على تهم الفساد الموجهة له بسبب خضوعه للعلاج.

ومثل نتنياهو أمام المحكمة 6 مرات في الأسبوعين الماضيين للرد على تهم “الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة”.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين: “تشير تحقيقات إلى أن التقارير الطبية العلنية الأخيرة المتعلقة بحالة نتنياهو الصحية تعود إلى عام 2016، حيث أفادت حينها بمتابعته طبيا من قبل مختصين في المسالك البولية مع نتائج طبيعية تماما”.

وفي عام 2018، نُشرت تقارير تفيد بوجود متابعة طبية دون الإشارة إلى نتائج محددة”.

وأضافت: منذ ذلك الحين وحتى عام 2023، لم تُنشر أي تقارير طبية دورية كما هو متبع دوليا. وبينما خضع نتنياهو في عامي 2017 و2022 لإجراءات تفتيت حصى المثانة، إلا أن هذه العمليات لم تُوثق في تقارير طبية رسمية”.

وفي مارس/ آذار 2023، خضع نتنياهو لعملية جراحية لإصلاح فتق تحت التخدير الكامل، حيث تولى وزير العدل ياريف ليفين مهامه خلال فترة غيابه.

(الأناضول)