نتنياهو يشترط إعادة الأسرى لوقف الحرب على غزة

رهن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، وقف الحرب على قطاع غزة بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة “حماس”.

جاء ذلك في كلمة متلفزة له بثها حسابه الرسمي عبر منصة “إكس” في مستهل اجتماع الحكومة الإسرائيلية.

وقال نتنياهو: “اليوم نحتفل بمرور ستة أشهر على بداية الحرب”، وزعم أن “إنجازات الحرب عظيمة: قضينا على 19 من أصل 24 كتيبة تابعة لحماس، من بينهم قادة كبار”.

وادعى قتل أو جرح أو اعتقال “عدد كبير من مخربي حماس، وقمنا بتطهير مستشفى الشفاء (بمدينة غزة) والعديد من مقار المخربين الأخرى، ودمرنا مصانع إنتاج الصواريخ والأسلحة والذخائر، ونواصل تدمير الأنفاق تحت الأرض بشكل منهجي”.

وأضاف نتنياهو: “نحن على بعد خطوة واحدة من النصر، لكن الثمن الذي دفعناه مؤلم ومفجع”، في إشارة إلى مقتل 604 ضباط وجنود إسرائيلي منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتابع: “لا تزال حماس تحتجز 133 من المختطفين، وقد قمنا حتى الآن بإعادة 123 من المختطفين، ونحن ملتزمون بإعادتهم جميعا إلى ديارهم”.

وقال نتنياهو: “لقد أوضحت للمجتمع الدولي أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون عودة المختطفين، وهذه هي سياسة الحكومة الإسرائيلية، وأنا أرحب بحقيقة أن إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن أوضحت قبل بضعة أيام، أن هذا لا يزال هو موقفها أيضا”.

وزعم نتنياهو أن “إسرائيل ليست هي التي تمنع التوصل إلى صفقة (لتبادل الأسرى)، (لكن) حماس تمنع التوصل إلى صفقة من خلال مطالبها المتطرفة بوقف الحرب”.

وتابع: “تأمل حماس أن يؤدي الضغط من الخارج والداخل، إلى استسلام إسرائيل لهذه المطالب المتطرفة، وهذا لن يحدث ذلك”.

وأشار نتنياهو إلى أن “إسرائيل مستعدة للتوصل إلى صفقة، لكنها غير مستعدة للرضوخ”.

وأضاف: “بدلا من توجيه الضغوط الدولية إلى إسرائيل، والتي لن تؤدي إلا إلى تشديد حماس لمواقفها، ينبغي توجيه ضغوط المجتمع الدولي ضد حماس، وهذا يؤدي إلى إطلاق سراح المختطفين”.

تصريحات نتنياهو تتزامن مع استئناف مفاوضات الهدنة بين تل أبيب و”حماس” في القاهرة، بحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية (خاصة)، عن “مصادر مصرية رفيعة المستوى”، السبت.

وتسعى وساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، المستمرة حاليا، إلى التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى وهدنة ثانية بين إسرائيل و”حماس”، بعد الأولى التي استمرت أسبوعا حتى مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وأسفرت عن تبادل أسرى وإدخال مساعدات محدودة إلى القطاع.

وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و100 فلسطيني، بينما تقّدر وجود نحو 133 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما أعلنت حركة “حماس” مقتل 70 منهم في غارات إسرائيلية عشوائية.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى “إبادة جماعية”.

(الأناضول)