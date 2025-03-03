نتنياهو يشكر ترامب على توفير أسلحة لـ”إنهاء المهمة” ضد “محور إيران”

تل أبيب: شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على توفير ذخائر كانت الإدارة السابقة قد جمّدت إرسالها إلى إسرائيل، مؤكدا أنها ستساعدها في “إنهاء المهمة” ضد إيران وحلفائها.
وقال نتنياهو في رسالة مصوّرة “ترامب أعظم صديق حظيت به إسرائيل في البيت الأبيض”.333
وأضاف “لقد أظهر ذلك من خلال إرسال كل الذخائر التي سبق أن تمّ تعليقها (من قبل إدارة سلفه جو بايدن)”، مؤكدا أنه “بهذه الطريقة يعطي إسرائيل الوسائل التي نحتاجها لإنهاء المهمة ضد محور الإرهاب الإيراني”.
وكان نتنياهو أدلى بتعليقات مماثلة الشهر الماضي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حين أكد أنه “سينهي المهمة” ضد تهديدات طهران بدعم من واشنطن.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في حينه إن إسرائيل وجهت “ضربة قوية لمحور الإرهاب الإيراني” منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي السبت أنه وقع على تسليم نحو 4 مليارات دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل.
وقال روبيو في بيان “لقد وقعت على إعلان (…) للإسراع في تسليم ما يقرب من 4 مليارات دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل”، مذكرا بإلغاء حظر جزئي على الأسلحة كان قد فرضه الرئيس السابق جو بايدن.
في بداية فبراير/ شباط، وافقت إدارة ترامب على بيع قنابل وذخائر وصواريخ بقيمة إجمالية قدرها 7,4 مليارات دولار لإسرائيل. وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن شحنة أولى من الأسلحة الأمريكية الثقيلة سُلّمت بعد أيام.
(وكالات)
يبدو أن اسرائيل تسيطر سيطرة كاملة ومطلقة على الإدارة الأمريكية و على البيت الأبيض خاصة و تتحكم بكافة القرارات الصادرة عن النظام الأمريكي .
عليهم اللعنة عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة على الفلسطينيين منذ 1948 سينقلب الظلم على الظلمة بإذن المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال غزة العزة منهم جميعا شر انتقام عصابة الأشرار الفجار النازيين الفاشيين الصهاينة الملاعين هم وراعيتهم في الإجرام وإبادة شعب فلسطين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀
تصحيح أحدكم عملا
حقيقة شأن. القضية . الفلسطينية خاصة والقضايا العربية عامة ان محور الصراع. مع العدو في حقيقته صراع مع الولايات المتحدة اياً كان الحزب الحاكم ، حيث يضع ويلبس قناعا اسرائيليا يخيل انه صراع عربي إسرائيلي ، وللانتصار على إسرائيل لا يكون إلا بالانتصار على الولايات المتحده والصين تفهم جيدا ان صراعها مع تايوان ، التي كانت. وتعتبرها الصين جزءا من الوطن الأم ،ليس إلا الصراع مع الولايات المتحده ؟ لكنهم لا يناطحون مباشره لأنهم بذكائهم المعهود ان ذلك سيسيدعي حربا يهزمون بها ؟ عملا برحم الله امرؤا. عزف قدر نفسه؟؟
المقاومة تعرف كيف ستستفيد من هذه الاسلحة شكرا ترامب في الواقع الامر كل بتوفيق من الله سبحانه فقد رأينا في عام 1967 اسرائيل تبيد جيوش مصر و سوريا و الاردن و تحتل مساحة من الثلاث دول اكبر من مساحة اسرائيل و في تلك الحرب سلم الجيش المصري غزة لاسرائيل و العكس تماما صمود المقاومة لاكثر من 15 شهرا مع قلة امكانيات و حصار و مواجهة الكثير من الدول خلف اسرائيل فالامر كله موكل الى الله و نحن راضيين بحكمه و قضائه