نتنياهو يشكر ترامب على توفير أسلحة لـ”إنهاء المهمة” ضد “محور إيران”

تل أبيب: شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على توفير ذخائر كانت الإدارة السابقة قد جمّدت إرسالها إلى إسرائيل، مؤكدا أنها ستساعدها في “إنهاء المهمة” ضد إيران وحلفائها.

وقال نتنياهو في رسالة مصوّرة “ترامب أعظم صديق حظيت به إسرائيل في البيت الأبيض”.333

وأضاف “لقد أظهر ذلك من خلال إرسال كل الذخائر التي سبق أن تمّ تعليقها (من قبل إدارة سلفه جو بايدن)”، مؤكدا أنه “بهذه الطريقة يعطي إسرائيل الوسائل التي نحتاجها لإنهاء المهمة ضد محور الإرهاب الإيراني”.

وكان نتنياهو أدلى بتعليقات مماثلة الشهر الماضي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حين أكد أنه “سينهي المهمة” ضد تهديدات طهران بدعم من واشنطن.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في حينه إن إسرائيل وجهت “ضربة قوية لمحور الإرهاب الإيراني” منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي السبت أنه وقع على تسليم نحو 4 مليارات دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل.

وقال روبيو في بيان “لقد وقعت على إعلان (…) للإسراع في تسليم ما يقرب من 4 مليارات دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل”، مذكرا بإلغاء حظر جزئي على الأسلحة كان قد فرضه الرئيس السابق جو بايدن.

في بداية فبراير/ شباط، وافقت إدارة ترامب على بيع قنابل وذخائر وصواريخ بقيمة إجمالية قدرها 7,4 مليارات دولار لإسرائيل. وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن شحنة أولى من الأسلحة الأمريكية الثقيلة سُلّمت بعد أيام.

(وكالات)