سياسة | دولي

نتنياهو يشكر ترامب على توفير أسلحة لـ”إنهاء المهمة” ضد “محور إيران”

3 - مارس - 2025

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تل أبيب: شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على توفير ذخائر كانت الإدارة السابقة قد جمّدت إرسالها إلى إسرائيل، مؤكدا أنها ستساعدها في “إنهاء المهمة” ضد إيران وحلفائها.

وقال نتنياهو في رسالة مصوّرة “ترامب أعظم صديق حظيت به إسرائيل في البيت الأبيض”.333

وأضاف “لقد أظهر ذلك من خلال إرسال كل الذخائر التي سبق أن تمّ تعليقها (من قبل إدارة سلفه جو بايدن)”، مؤكدا أنه “بهذه الطريقة يعطي إسرائيل الوسائل التي نحتاجها لإنهاء المهمة ضد محور الإرهاب الإيراني”.

وكان نتنياهو أدلى بتعليقات مماثلة الشهر الماضي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حين أكد أنه “سينهي المهمة” ضد تهديدات طهران بدعم من واشنطن.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في حينه إن إسرائيل وجهت “ضربة قوية لمحور الإرهاب الإيراني” منذ اندلاع الحرب على  قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي السبت أنه وقع على تسليم نحو 4 مليارات دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل.

وقال روبيو في بيان “لقد وقعت على إعلان (…) للإسراع في تسليم ما يقرب من 4 مليارات دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل”، مذكرا بإلغاء حظر جزئي على الأسلحة كان قد فرضه الرئيس السابق جو بايدن.

في بداية فبراير/ شباط، وافقت إدارة ترامب على بيع قنابل وذخائر وصواريخ بقيمة إجمالية قدرها 7,4 مليارات دولار لإسرائيل. وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن شحنة أولى من الأسلحة الأمريكية الثقيلة سُلّمت بعد أيام.

(وكالات)

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  1. يقول مراقب محايد:
    مارس 3, 2025 الساعة 4:09 ص

    يبدو أن اسرائيل تسيطر سيطرة كاملة ومطلقة على الإدارة الأمريكية و على البيت الأبيض خاصة و تتحكم بكافة القرارات الصادرة عن النظام الأمريكي .

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  2. يقول فصل الخطاب:
    مارس 3, 2025 الساعة 4:17 ص

    عليهم اللعنة عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة على الفلسطينيين منذ 1948 سينقلب الظلم على الظلمة بإذن المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال غزة العزة منهم جميعا شر انتقام عصابة الأشرار الفجار النازيين الفاشيين الصهاينة الملاعين هم وراعيتهم في الإجرام وإبادة شعب فلسطين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀

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  3. يقول الجنتلمان:
    مارس 3, 2025 الساعة 6:42 ص

    تصحيح أحدكم عملا

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  4. يقول مراقب صريح صريخ:
    مارس 3, 2025 الساعة 8:32 ص

    حقيقة شأن. القضية . الفلسطينية خاصة والقضايا العربية عامة ان محور الصراع. مع العدو في حقيقته صراع مع الولايات المتحدة اياً كان الحزب الحاكم ، حيث يضع ويلبس قناعا اسرائيليا يخيل انه صراع عربي إسرائيلي ، وللانتصار على إسرائيل لا يكون إلا بالانتصار على الولايات المتحده والصين تفهم جيدا ان صراعها مع تايوان ، التي كانت. وتعتبرها الصين جزءا من الوطن الأم ،ليس إلا الصراع مع الولايات المتحده ؟ لكنهم لا يناطحون مباشره لأنهم بذكائهم المعهود ان ذلك سيسيدعي حربا يهزمون بها ؟ عملا برحم الله امرؤا. عزف قدر نفسه؟؟

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  5. يقول مصري حزين:
    مارس 3, 2025 الساعة 10:58 ص

    المقاومة تعرف كيف ستستفيد من هذه الاسلحة شكرا ترامب في الواقع الامر كل بتوفيق من الله سبحانه فقد رأينا في عام 1967 اسرائيل تبيد جيوش مصر و سوريا و الاردن و تحتل مساحة من الثلاث دول اكبر من مساحة اسرائيل و في تلك الحرب سلم الجيش المصري غزة لاسرائيل و العكس تماما صمود المقاومة لاكثر من 15 شهرا مع قلة امكانيات و حصار و مواجهة الكثير من الدول خلف اسرائيل فالامر كله موكل الى الله و نحن راضيين بحكمه و قضائه

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