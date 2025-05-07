نتنياهو يشكك بمصير ثلاثة محتجزين في غزة

القدس: شكك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء بمصير ثلاثة من المحتجزين في قطاع غزة منذ هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، عقب تقارير متضاربة بشأنهم.

وقال نتنياهو في مقطع فيديو نشره مكتبه على تلغرام “نعلم بشكل مؤكد أن 21 رهينة على قيد الحياة، ولا جدال في ذلك، وهناك ثلاثة آخرين لا نعرف للأسف ما إذا كانوا على قيد الحياة”.

وأضاف “لذا المؤكد هو أن 21 (أحياء) ولكننا لن نتخلى عن أي أحد، لا الثلاثة المتبقين ولا كل الآخرين”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال الثلاثاء إن ثلاثة من المحتجزين في قطاع غزة لقتوا حتفهم، لافتا إلى أن 21 فقط ما زالوا على قيد الحياة.

وفي وقت سابق الأربعاء، نفى منسق شؤون الرهائن والمفقودين في إسرائيل غال هيرش كلام ترامب، قائلا إن عدد الرهائن الأحياء المحتجزين هو 24 ولم يتغيّر.

ونشر هيرش عبر حسابه على منصة “إكس”، “تحتجز حركة حماس 59 رهينة، بينهم 24 على قائمة الرهائن الأحياء، و35 على قائمة الذين تم تأكيد وفاتهم رسميا”.

وبحسب آخر إحصائية نشرها الجيش الإسرائيلي، فإنّه من أصل 251 شخصا احتجزتهم حركة حماس خلال هجومها غير المسبوق على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، لا يزال 58 محتجزين في القطاع الفلسطيني بينهم 34 فارقوا الحياة.

ويضاف إلى هؤلاء جندي إسرائيلي قُتل في حرب العام 2014 بين الدولة العبرية وحماس وتحتجز الحركة جثته الى اليوم.

(أ ف ب)