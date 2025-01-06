سياسة | دولي

نتنياهو يصادق على إجراءات هجومية ودفاعية جديدة في الضفة الغربية

منذ 40 دقيقة

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تل أبيب: عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين، اجتماعا أمنيا لتقييم الأوضاع بالتركيز على الوضع في الضفة الغربية، بمشاركة وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش ورئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء ومسؤولين أمنيين كبار آخرين.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن نتنياهو صادق خلال الاجتماع على عمليات للقبض على منفذي عملية إطلاق النار في وقت سابق يوم الاثنين في مستوطنة “كدوميم”، قرب نابلس في شمال الضفة الغربية، كما أيد رئيس الوزراء الإسرائيلي سلسلة من الإجراءات الدفاعية والهجومية الإضافية في المنطقة.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، تعهد نتنياهو بملاحقة مرتكبي الهجوم.

وكان جهاز الإسعاف الإسرائيلي أعلن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين في عملية إطلاق نار على حافلة في قلقيلية بشمال الضفة الغربية .

(د ب أ)

 

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