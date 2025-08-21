سياسة | دولي

نتنياهو يصعّد هجومه ضد رئيس وزراء أستراليا

منذ 32 دقيقة

سيدني: صعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس هجماته الشخصية ضد نظيره الأسترالي أنتوني ألبانيزي بسبب قرار حكومته الاعتراف بدولة فلسطينية، وقال إن السجل السياسي لألبانيزي سيظل موصوما إلى الأبد.

وتوترت العلاقات الدبلوماسية بين أستراليا وإسرائيل منذ أن أعلنت حكومة حزب العمال المنتمي إلى يسار الوسط بزعامة ألبانيزي الأسبوع الماضي أنها ستعترف بدولة فلسطينية بشروط، بعد خطوات مماثلة من فرنسا وبريطانيا وكندا.

ودفع هذا القرار نتنياهو إلى شن هجوم شخصي على ألبانيزي، وجدد الهجوم في مقابلة سيتم بثها على قناة سكاي نيوز أستراليا.

وبعد أن وصف ألبانيزي في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنه “سياسي ضعيف خان إسرائيل وتخلى عن يهود أستراليا”، قال نتنياهو: “أعتقد أن سجله سيظل موصوما للأبد بسبب الضعف الذي أبداه في مواجهة وحوش حماس الإرهابيين”.

ونشرت سكاي نيوز أستراليا هذه التعليقات قبل بث المقابلة كاملة عند الساعة الثامنة مساء (10:00 بتوقيت غرينتش) اليوم الخميس.

وقلل ألبانيزي أمس الأربعاء من أهمية انتقادات نتنياهو، وقال إنه “لا يأخذ مثل هذه الأمور بشكل شخصي” وأنه يعامل زعماء الدول الأخرى باحترام.

(رويترز)

