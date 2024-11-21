نتنياهو يصف إشارة بابا الفاتيكان لـ”إبادة شعب غزة” بالفضيحة.. وغالانت يقول إن إسرائيل تؤسّس لحكم عسكري في القطاع

نتنياهو في ممر نتساريم، في 19 نوفمبر 2024. ا ف ب

الناصرة- “القدس العربي”: حمل وزير الأمن المُقال يوآف غالانت على حكومة الاحتلال بشكل مباشر وحاد، بشأن “نيّة الوزراء بحث خطة توزيع المساعدات الإنسانية داخل القطاع بواسطة شركات أمريكية خاصة وحماية الجنود”، وقال إن ذلك “مغسلة كلمات” للتغطية على مشروع بناء حكم عسكري في غزة، وهو ليس من أهداف الحرب، بل عمل سياسي فئوي خطير وعديم المسؤولية.

غالانت، في تغريدة على حسابه في موقع “إكس”، غير مسبوقة في وضوحها، شدّد على أن الجنود الإسرائيليين سيسدّدون الثمن بالدم، وأن إسرائيل كدولة ستدفع الثمن نتيجة سلّم أولويات مختلّ يؤدي لإهمال مهام أمنية

غالانت: الجنود الإسرائيليون سيسدّدون الثمن بالدم، وإسرائيل كدولة ستدفع الثمن نتيجة سلّم أولويات مختلّ يؤدي لإهمال مهام أمنية مهمة جداً

وتابع: “كل شيء متعلق باستعدادات مبكرة تقوم بها جهة بديلة تستبدل الجيش في السيطرة على مناطق داخل القطاع وتوزع المساعدات، وبدون ذلك نحن في الطريق لحكم عسكري”.

يشار إلى أن غالانت أقيل، في مطلع الشهر الحالي، بسبب استقلالية موقفه وتأييده لوقف الحرب، وإتمام صفقة مع “حماس”. وعلّل نتنياهو قراره بإقالته بالقول إن هناك أزمة ثقة بينهما، علماً أن هذه الأزمة كانت موجودة منذ ما قبل الحرب. وسبق أن بادر نتنياهو لإقالة غالانت، في مارس/آذار 2023، لمناهضته “الانقلاب القضائي”، لكن احتجاجات الشارع الإسرائيلي اضطّرته للتراجع عن الإقالة.

في الواقع، جاءت إقالة غالانت هذه المرة كنوع من الانتقام من قبل نتنياهو، ولإحكام سيطرته على بقية الوزراء، وكجزء من صفقة سياسية، عقب انضمام جدعون ساعر وحزبه إلى الائتلاف، وتعيينه وزيراً للخارجية، وتعيين يسرائيل كاتس وزيراً للأمن.

سموتريتش يهاجم غالانت

وسارع وزير المالية، المستوطن المتشدد بتسلئيل سموتريتش، للرد على غالانت ومهاجمته بشدة، قائلاً إن غالانت طيلة سنة كاملة كان يتخيّل “جهة بديلة” غير موجودة فعلياً تقوم نيابة عنا بالعمل المطلوب، ومنع عملياً تحمّلنا مسؤولية توزيع المساعدة الإنسانية.

وتابع سموتريتش: “عندما لم تأتِ هذه الجهة البديلة، سمح غالانت لـ “حماس” بالسيطرة على المساعدات الإنسانية وصيانة حكمها داخل القطاع، وهكذا تسبب بإطالة أمد الحرب وزيادة كلفتها ومضاعفة معاناة المخطوفين وأقاربهم”.

وزعم أن إدارة المساعدات الإنسانية لن تقود لوقوع إصابات في صفوف الجيش، وكذلك ليس الحكم العسكري، بحال احتجنا له، إنما هو الخوف من “انتصار كامل”، ومن الاستيلاء على مناطق جغرافية حيوية للأمن داخل القطاع.

وادعى أن هذا هو الخلاف الأساس الذي نشب بين مفهوم غالانت وقادة الجيش وبين الرؤية التي دفعنا نحوها طوال الوقت.

وأضاف سموتريتش: “هذا المفهوم المغلوط هو سبب بقاء حماس في السلطة حتى اليوم، وتسبب بتآكل القوات القتالية وأبعدنا عن إلحاق الهزيمة بحماس واستعادة المخطوفين، وقد تصدّيت لتوجهات غالانت في اجتماعات الكابينت، خلال العام الأخير، وأنا سعيد بتحقيق تغييرات من هذه الناحية. يحظر بعد اليوم تأسيس أمن إسرائيل على استمرار مفاهيمية سادت لدى المستوى العسكري في العقدين الأخيرين”.

وعقّب الوزير المستقيل، النائب المعارض، رئيس الحزب الرسمي بيني غانتس على ذلك بالقول إن سيطرة أمنية إسرائيلية في غزة هي حاجة ضرورية، أما حكم إسرائيلي يهتم فيه جنودنا بقضايا جمع القمامة ومنظومة المياه العادمة في القطاع فينطوي على كارثة.

הדיון שיעסוק ב״חלוקת המזון לתושבי עזה בידי חברות פרטיות באבטחת צה״ל״ הוא מכבסת מילים לתחילתו של ממשל צבאי. את מחיר הדמים ישלמו חיילי צה״ל ותשלם מדינת ישראל לאור סדר עדיפויות לקוי שיביא להזנחת משימות ביטחוניות חשובות יותר. הכל תלוי בהכנה מבעוד מועד של גורם אלטרנטיבי שיחליף את… — יואב גלנט – Yoav Gallant (@yoavgallant) November 20, 2024

يشار إلى أن جهات استيطانية تُواصل خطوات عملية لاستئناف الاستيطان داخل القطاع، وانضم لهم، منذ أيام، محاضرٌ في جامعة أرئيل الاستيطانية أقام بؤرة استيطانية مقابل بيت حانون، بهدف تشجيع الاستيطان مجدّداً في القطاع.

وعندما سألته، أمس، القناة العبرية الرسمية عن الوسيلة، قال إنه ينبغي التخلص من سكان القطاع حتى بثمن مقتل مئات آلاف الفلسطينيين بحال رفضوا الهجرة.

وكان قائد الجيش السابق، النائب المعارض غادي آيزنكوت، قد أكد في مؤتمر “معهد إسرائيل للديموقراطية”، أمس، أن هناك أهدافاً غير معلنة للحرب تتمثّل ببناء حكم عسكري واستيطان في غزة.

دون صفقة.. قوة “حماس” تتعاظم

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، اليوم، عن ضباط كبار في جيش الاحتلال قولهم إنه دون صفقة، تواصل حركة “حماس” مضاعفة قوتها، منوهين لقيامها بترميم مستشفى الرنتيسي، وبناء مدرسة في المواصي، وتصليح خط كهرباء لمجمعات اللاجئين، واستعادة الحوكمة، فيما يتمتّع مقاتلوها بالحصانة في مناطق يُعتقد أن المخطوفين فيها.

ويعبّر رسم كاريكاتير صحيفة “هآرتس” اليوم عن رفض نتنياهو لفكرة الصفقة مع “حماس”، حيث يظهر هوكشتاين يدخل مكتب نتنياهو ويسلمه الصيغة اللبنانية المقترحة لوقف النار، ونتنياهو يرد: فقط مقابل إطلاق سراح فيلدشتاين (مستشاره المعتقل منذ 20 يوماً بشبهة سرقة وتزوير وتسريب مستندات عسكرية سرية).

بيني غانتس: سيطرة أمنية إسرائيلية في غزة حاجة ضرورية، أما حكم إسرائيلي يهتم فيه جنودنا بقضايا جمع القمامة ومنظومة المياه العادمة في القطاع فينطوي على كارثة

استمرار النزيف في القطاع

وتزامناً مع هذه النقاشات الإسرائيلية الداخلية، ومع استمرار المقاومة، واعتراف جيش الاحتلال بمقتل وإصابة جنود في شمال القطاع يومياً تقريباً، تستمر محنة وأوجاع الغزيين التي لا تحتملها الجبال نتيجة القصف الوحشي والجوع والبرد.

ونشرت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم، بعض ما جاء في تحقيق نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية تحت عنوان “لحظة بعدما اهتزت الأرض”، وفيه يروي غزيون بقوا في ديارهم، أو غادروا القطاع، عذاباتهم، خاصة بما يتعلق بقتل أبناء عائلاتهم.

ويقول التحقيق إن هؤلاء الغزيين نجوا من القصف العنيف، لكنهم بقوا مع جراح دائمة موجعة.

ضمن تحقيق “نيويورك تايمز”، الذي يتضمن صور نساء وأطفال فلسطينيين فقدوا أياديهم وأرجلهم أو عيونهم، يروي الناجون الغزيون عن عالم انقلب عليهم في لحظة واحدة، حيث دمّر البيت وقتل أو أصيب بعض أولادهم.

إبادة شعب

وهذه خلفية قول بابا الفاتيكان في كتاب يوشك على الصدور إن بعض الخبراء الدوليين يقولون إن ما يحدث في غزة فيه خصائص “الإبادة الجماعية”، داعياً لفحص ذلك، وفق ما نشرته وسائل إعلام أجنبية، يوم الأحد الماضي.

وكشفت الإذاعة العبرية، صباح اليوم، أن رئيس حكومة الاحتلال، نتنياهو، هاجم الحبر الأعظم، وقال، أمس، خلال اجتماع مغلق إن ما قاله البابا “فضيحة”.