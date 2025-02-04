سياسة | دولي

نتنياهو يصل إلى البيت الأبيض لإجراء محادثات مع ترامب بشأن غزة

4 - فبراير - 2025

3

واشنطن: وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض الثلاثاء لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الهدنة مع حركة حماس في غزة، وسط آمال في أن تؤدي إلى وضع حد للحرب.

وقال ترامب الذي ينسب الفضل لنفسه في تأمين وقف الأعمال العدائية في غزة، قبل الاجتماع إنه من المرجح أن يحثّ حليفه على الالتزام بالاتفاق الذي لم يتم الانتهاء من التفاوض على مرحلتيه الثانية والثالثة.

(أ ف ب)

  1. يقول خبير بالقانون الدولي:
    فبراير 4, 2025 الساعة 10:02 م

    يجب تسليم هذا الإرهابي إلى محكمة الجنايات الدولية

    1. يقول فصل الخطاب:
      فبراير 10, 2025 الساعة 11:50 م

      أمريكا تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط وتستقبل السفاحين النازيين الصهاينة الملاعين القذرين الكريهين ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🔥

  2. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 10, 2025 الساعة 11:54 م

    ههه مدان أمريكي يستقبل مدان صهيوني هزلت يا للمهزلة ✌️🇵🇸😎☝️🔥🐒🚀

