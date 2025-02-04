نتنياهو يصل إلى البيت الأبيض لإجراء محادثات مع ترامب بشأن غزة

واشنطن: وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض الثلاثاء لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الهدنة مع حركة حماس في غزة، وسط آمال في أن تؤدي إلى وضع حد للحرب.

وقال ترامب الذي ينسب الفضل لنفسه في تأمين وقف الأعمال العدائية في غزة، قبل الاجتماع إنه من المرجح أن يحثّ حليفه على الالتزام بالاتفاق الذي لم يتم الانتهاء من التفاوض على مرحلتيه الثانية والثالثة.

(أ ف ب)