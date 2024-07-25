بايدن يلتقي نتنياهو لبحث وقف إطلاق النار في غزة- (صور وفيديو)

واشنطن: أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محادثات في البيت الأبيض اليوم الخميس حول وقف إطلاق النار الذي طال انتظاره في الحرب المستمرة منذ تسعة أشهر في قطاع غزة.

ومن المقرر أن تجتمع كاملا هاريس نائبة بايدن مع نتنياهو في وقت لاحق اليوم.

وهذه أول محادثات مباشرة بين الرئيس الأمريكي ونتنياهو منذ أن سافر بايدن إلى إسرائيل بعد أيام من هجوم حماس على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وعانق حينها نتنياهو وتعهد بتقديم الدعم الأمريكي.

وتتزامن الزيارة مع تحولات مهمة في السياسة الأمريكية. وأعلن بايدن يوم الأحد تخليه عن خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة تحت وطأة ضغط من زملائه في الحزب الديمقراطي وقال إنه يؤيد ترشيح هاريس عن الحزب لخوض انتخابات عام 2024.

وقال بايدن أثناء ترحيبه بنتنياهو في المكتب البيضاوي “لدينا الكثير لنتحدث عنه”.

وقال نتنياهو لبايدن، مشيرا إلى نصف قرن من الخدمة العامة للرئيس الأمريكي، “أريد أن أشكرك على 50 عاما من الخدمة العامة و50 عاما من الدعم لدولة إسرائيل”.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس بايدن شدد خلال لقائه نتنياهو يوم الخميس على الحاجة لسد الفجوات من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

كما أكد على ضرورة إزالة العقبات أمام تدفق المساعدات، إلى جانب حماية أرواح المدنيين خلال العمليات العسكرية.

MOMENTS AGO: Prime Minister Netanyahu says he looks forward to working together with President Biden in the months ahead. pic.twitter.com/mfvj3qF6mH — MSNBC (@MSNBC) July 25, 2024

وفي فترة متأخرة من بعد الظهيرة، ستجتمع هاريس مع نتنياهو في مكتبها في البيت الأبيض.

وسيحظى هذا الاجتماع بمتابعة وثيقة لاستجلاء مؤشرات بشأن تغييرات محتملة في السياسة الأمريكية حيال إسرائيل إذا فازت هاريس بالرئاسة. ونائبة الرئيس كانت أول مسؤولة أمريكية كبيرة تدعو لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال مسؤول أمريكي إن من المتوقع أن تتبع هاريس خط الإدارة الأمريكية الحالية المتبع خلال اجتماعها مع نتنياهو بالتركيز على محنة الفلسطينيين وإبداء الدعم في ذات الوقت لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

ومن المقرر أن يلتقي بايدن ونتنياهو لاحقا بعائلات محتجزين أمريكيين لدى حماس. وتوترت علاقة بايدن ونتنياهو منذ أشهر بسبب نهج إسرائيل في الحرب على قطاع غزة التي أودت حتى الآن بحياة 39 ألف فلسطيني على الأقل. كما تسببت الحرب في أزمة إنسانية في القطاع. والولايات المتحدة مزود كبير للأسلحة لإسرائيل واستخدمت حق النقض (الفيتو) ضد عدة مشاريع قرارات مهمة في الأمم المتحدة.

وتأتي زيارة نتنياهو للولايات المتحدة، وهي الأولى لأهم حليف لإسرائيل منذ عاد لمنصبه لولاية سادسة في أواخر 2022، في أعقاب قرار بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي.

وليس من المعروف بعد إن كان بايدن، الذي لن يصبح رئيسا لولاية مقبلة، أو هاريس التي تظهر استطلاعات الرأي أنها في سباق متقارب مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب، سيتمكنان من التأثير على قرارات نتنياهو.

ويحرص الزعيمان الأمريكيان على التوصل لوقف إطلاق النار. وموقف هاريس متسق مع موقف بايدن بشأن إسرائيل لكن لهجة تصريحاتها كانت أكثر حدة.

مظاهرات أمام البيت الأبيض

وأحاطت بالبيت الأبيض اليوم الخميس أطواق أمنية إضافية للحماية من محتجين مناصرين للفلسطينيين، وأُغلق العديد من الطرق المحيطة.

كما أغلقت الشرطة متنزه لافاييت الواقع أمام البيت الأبيض مباشرةً، حيث يُسمح بالمظاهرات في كثير من الأحيان.

وتجمع مئات المتظاهرين خارج المتنزه، مرددين شعارات مناهضة لنتنياهو وبايدن، ومطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

ورفع المتظاهرون لافتة كبيرة كتب عليها “أوقفوا الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة”.

وشاركت في المظاهرة أيضا مجموعات يهودية رفعت لافتات تضمنت عبارة “نتنياهو مجرم حرب”.

واستمرت المظاهرة طوال فترة لقاء بايدن ونتنياهو في البيت الأبيض.

Pro Palestinian protest in front of the White House while Netanyahu is meeting with Biden in the oval office pic.twitter.com/aWdrsCjXtZ — Mhّmd (@dankar) July 25, 2024

مراحل ختامية

قال مسؤول أمريكي كبير أمس الأربعاء إن مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن المحتجزين الذي طال انتظاره يبدو أنها في مراحلها الختامية.

وقال المسؤول في إفادة للصحافيين قبل المحادثات إن العقبات المتبقية يمكن التغلب عليها وستكون هناك اجتماعات أخرى تستهدف التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس الأسبوع المقبل.

وقدم مسؤولون أمريكيون تعهدات مماثلة من قبل عن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار أضاعته خلافات في اللحظة الأخيرة.

وتأتي الاجتماعات الأمريكية الإسرائيلية بعد يوم من خطاب نتنياهو المتحدي أمام الكونغرس الأمريكي الذي دافع فيه عن هجمات إسرائيل على غزة، قائلا إن المحتجين المناهضين لإسرائيل “يجب أن يخجلوا من أنفسهم”.

ويتوجه نتنياهو غدا الجمعة إلى فلوريدا للاجتماع مع ترامب.

وأشاعت حرب غزة الفرقة في الحزب الديمقراطي، ودفع إلى احتجاجات متذمرة في فعاليات بايدن على مدى شهور. وقد يضر انخفاض الدعم بين الأمريكيين العرب بفرص الديمقراطيين في ميشيغان تحديدا.

وأشار بايدن في خطاب ألقاه في المكتب البيضاوي أمس الأربعاء إلى أن رغبته في الوحدة داخل الحزب في الحملة التي تستهدف إلحاق الهزيمة بترامب هي السبب الرئيسي وراء قراره عدم السعي لإعادة انتخابه ودعمه لهاريس لخوض سباق 2024.

(وكالات)