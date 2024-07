بايدن يلتقي نتنياهو لبحث وقف إطلاق النار في غزة- (صور وفيديو)

واشنطن: أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محادثات في البيت الأبيض اليوم الخميس حول وقف إطلاق النار الذي طال انتظاره في الحرب المستمرة منذ تسعة أشهر في قطاع غزة.

ومن المقرر أن تجتمع كاملا هاريس نائبة بايدن مع نتنياهو في وقت لاحق اليوم.

وهذه أول محادثات مباشرة بين الرئيس الأمريكي ونتنياهو منذ أن سافر بايدن إلى إسرائيل بعد أيام من هجوم حماس على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وعانق حينها نتنياهو وتعهد بتقديم الدعم الأمريكي.

وتتزامن الزيارة مع تحولات مهمة في السياسة الأمريكية. وأعلن بايدن يوم الأحد تخليه عن خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة تحت وطأة ضغط من زملائه في الحزب الديمقراطي وقال إنه يؤيد ترشيح هاريس عن الحزب لخوض انتخابات عام 2024.

وقال بايدن أثناء ترحيبه بنتنياهو في المكتب البيضاوي “لدينا الكثير لنتحدث عنه”.

وقال نتنياهو لبايدن، مشيرا إلى نصف قرن من الخدمة العامة للرئيس الأمريكي، “أريد أن أشكرك على 50 عاما من الخدمة العامة و50 عاما من الدعم لدولة إسرائيل”.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس بايدن شدد خلال لقائه نتنياهو يوم الخميس على الحاجة لسد الفجوات من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

كما أكد على ضرورة إزالة العقبات أمام تدفق المساعدات، إلى جانب حماية أرواح المدنيين خلال العمليات العسكرية.

MOMENTS AGO: Prime Minister Netanyahu says he looks forward to working together with President Biden in the months ahead. pic.twitter.com/mfvj3qF6mH

— MSNBC (@MSNBC) July 25, 2024