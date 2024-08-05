نتنياهو يطالب واشنطن بأن تضمن لإسرائيل إمكانية استئناف الحرب إذا فشلت صفقة التبادل

تل أبيب: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لرؤساء أجهزة الأمن إنه ينتظر تلقي رسالة تؤكد التزام الولايات المتحدة بإمكانية استئناف الحرب إذا فشلت صفقة المحتجزين، لكن مسؤولي أجهزة الأمن أشاروا إلى أن مثل هذه الرسالة قد تم إرسالها بالفعل، ويتهمون نتنياهو بالإخفاق في التوصل إلى صفقة من شأنها تحرير الرهائن، ومنع حرب إقليمية، وإعادة الهدوء إلى شمال إسرائيل.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن نتنياهو قوله لرؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إنه ينتظر التزاما من جانب الولايات المتحدة بأن إسرائيل سيكون في مقدورها استئناف حربها ضد حماس في غزة بعد اكتمال المرحلة الأولى من صفقة المحتجزين إذا لم يتم تحقيق تقدم في المرحلة الثانية.

وكشف مسؤول شارك في الاجتماع الذي جرى الأسبوع الماضي، عن أن واشنطن وافقت بالفعل على إرسال خطاب التزام، ولكن فقط بعد توقيع الاتفاق بشأن وقف إطلاق النار، والإفراج عن المحتجزين.

(د ب أ)