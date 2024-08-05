نتنياهو يطالب واشنطن بأن تضمن لإسرائيل إمكانية استئناف الحرب إذا فشلت صفقة التبادل

تل أبيب: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لرؤساء أجهزة الأمن إنه ينتظر تلقي رسالة تؤكد التزام الولايات المتحدة بإمكانية استئناف الحرب إذا فشلت صفقة المحتجزين، لكن مسؤولي أجهزة الأمن أشاروا إلى أن مثل هذه الرسالة قد تم إرسالها بالفعل، ويتهمون نتنياهو بالإخفاق في التوصل إلى صفقة من شأنها تحرير الرهائن، ومنع حرب إقليمية، وإعادة الهدوء إلى شمال إسرائيل.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن نتنياهو قوله لرؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إنه ينتظر التزاما من جانب الولايات المتحدة بأن إسرائيل سيكون في مقدورها استئناف حربها ضد حماس في غزة بعد اكتمال المرحلة الأولى من صفقة المحتجزين إذا لم يتم تحقيق تقدم في المرحلة الثانية.
وكشف مسؤول شارك في الاجتماع الذي جرى الأسبوع الماضي، عن أن واشنطن وافقت بالفعل على إرسال خطاب التزام، ولكن فقط بعد توقيع الاتفاق بشأن وقف إطلاق النار، والإفراج عن المحتجزين.
(د ب أ)
ألا لعنة الله على عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي التي ترسل اسلحتها القذرة لقتل أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية الفتاكة القذرة التي تحول أجسادهم الطرية إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم يا عصابة الشر الصهيو أمريكية البريطانية الألمانية الغربية الحاقدة الغادرة التي عاثت سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚩🚀👹
اللهم دمر أمريكا وتل أبيب بجاه النبي محمد الحبيب مثلما دمروا غزة العزة و سفكوا دماء أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية الفتاكة القذرة التي تحول أجسادهم الطرية إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم يا عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀🐒👿👹🚩